UPA CyL considera "inaceptable" la asignación de la PAC a España al suponer un recorte de "10.000 millones"

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

UPA Castilla y León ha calificado como "inaceptables" las cifras de los sobres nacionales de la Política Agraria Común (PAC) al suponer "un recorte de 10.000 millones de euros para España en el próximo periodo 2028/2034".

"La propuesta para España de la Comisión Europea es de 37.235 millones, por lo que esto supone perder la friolera de 10.000 millones respecto al actual periodo más la inflación, lo que representa un tijeretazo cruel que traería gravísimas consecuencias al sistema alimentario de España y del resto el continente", explica la organización agraria a través de un comunicado.

Ante esta "nefasta" noticia, UPA ha exigido al Gobierno "intensificar sus presiones" ante la Comisión Europea para "corregir esta propuesta y fortalecer la PAC".

"UPA considera un despropósito la propuesta de Europa, y en este sentido recordamos que esta reducción, de llevarse a cabo sería un paso más en un proceso de adelgazamiento del presupuesto de ayudas al campo que comenzó en los años 80 del pasado siglo. En los últimos 40 años, la PAC ha pasado de suponer el 73,2 por ciento en 1980 a cerca del 24,6 por ciento en 2023, y con este nuevo varapalo el porcentaje se quedaría en torno al 20 por ciento", concluye el comunicado.