UPA CyL reclama a la Junta que complemente las ayudas estatales para la compra de fertilizantes y apoye al sector

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VALLADOLID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria UPA Castilla y León ha exigido con firmeza a la Junta de Castilla y León que deje de mirar a otro lado y asuma su responsabilidad con el sector del campo mediante el desbloqueo de fondos propios que complementen las ayudas estatales para la compra de fertilizantes.

Esta reclamación coincide con la publicación por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), del primer listado de beneficiarios del paquete de apoyo central, el cual supera los 600 millones de euros a nivel nacional.

Ante este escenario, la organización recuerda a los agricultores castellanos y leoneses que el plazo para formalizar la aceptación expresa de esta ayuda, mediante una declaración responsable, permanece abierto desde hoy, 7 de julio, hasta el próximo 27 de julio inclusive.

Aunque UPA CyL aplaude el esfuerzo y el incremento presupuestario del Gobierno central, advierte de que la cuantía actual resulta insuficiente por sí sola ante la delicada coyuntura económica de las explotaciones de la comunidad. Asimismo, la OPA denuncia un grave olvido en los listados del Ministerio: la exclusión de los jóvenes agricultores que han iniciado su actividad en la presente campaña.

Al haberse diseñado el sistema tomando como referencia los cultivos de la PAC-25 para agilizar el proceso, se ha dejado fuera de manera injusta a quienes afrontan su primera declaración. Estas ayudas estatales, enmarcadas originalmente en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio (Real Decreto-ley 7/2026) con 500 millones de euros, se ampliaron recientemente en el Consejo de Ministros con otros 165 millones a través del Real Decreto-ley 18/2026, elevando el presupuesto total a 665 millones de euros y fijando cuantías prácticas de hasta 92,5 euros por hectárea para regadío y 38,33 euros para secano.

Frente a los avances ministeriales, UPA CyL lamenta la total inacción del Gobierno autonómico y critica que la Junta siga sin aportar soluciones directas a pesar del enorme impacto que el encarecimiento de los abonos tiene sobre los profesionales de la región. Por ello, instan de forma urgente a la administración autonómica a replicar el modelo nacional y aportar, como mínimo, unas cuantías idénticas a las aprobadas en Madrid.

La organización tilda de "despropósito" que el Ejecutivo regional parezca seguir en funciones sin asumir compromisos con un pilar tan básico para la economía regional como es la agricultura. En este sentido, dirigen su petición directa al nuevo consejero de Agricultura, Joaquín Antonio Pino, exigiéndole que dé un paso al frente y aplique medidas firmes y precisas que inyecten liquidez real a las muy castigadas economías de las explotaciones familiares agrarias de Castilla y León.