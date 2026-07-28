UPA CyL solicita a la Junta que el tratamiento apícola contra la varroa se pueda realizar en agosto

VALLADOLID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

UPA Castilla y León ha solicitado por escrito a la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta que el tratamiento apícola contra la varroa en las colmenas se amplíe al mes de agosto.

La organización ha recordado que el Real Decreto 608/2006, de 19 de mayo, establece y regula un Programa nacional de lucha y control de las enfermedades de las abejas de la miel, y establece la obligatoriedad de realizar como mínimo un tratamiento al año contra la varroa en las colmenas.

El periodo establecido para realizar los tratamientos contra la varroa es entre los meses de septiembre y noviembre, pero las condiciones climáticas de los últimos años ha provocado un adelanto en la época en la que las colmenas dejan de trabajar, momento en el que deben realizarse estos tratamientos, ha explicado UPA a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, la organización ha trasladado en las últimas horas a la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera que urge el tratamiento contra la varroa y por lo tanto debe realizarse "lo antes posible para evitar una mayor mortalidad y pérdida de colmenas".