UPA urge a la Junta destinar el fondo de reserva a los agricultores que justifiquen con factura el uso de fertilizantes

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VALLADOLID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los responsables de UPA en Castilla y León han pedido a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Política Ambiental que destine los 10,3 millones de euros que han llegado a la Comunidad del fondo de reserva a los agricultores que justifiquen con factura el uso de fertilizantes y han incidido en la necesidad de que lo haga "sin demora alguna".

En concreto, han pedido que el reparto de esos fondos no se haga de forma lineal sino a los profesionales que justifiquen con facturas el uso de fertilizantes en el periodo comprendido entre septiembre 2025 a junio 2026.

La OPA ha realizado esta petición tras el reparto entre las comunidades autónomas de los 50,1 millones de la reserva de agrícola de la Unión Europea en el que Castilla y León ha sido "la más beneficiada" con un total de 10,3 millones de euros, el 20,5 por ciento del total.

Por otro lado, los responsables de UPA han considerado "inconcebible" que la Junta de Castilla y León siga sin aportar ayudas directas a los cerealistas cuando están "a escasas fechas del inicio de la sementera" y han criticado que el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco no complemente el apoyo del Gobierno central.

La OPA ha reconocido la "prontitud" de la Junta en el adelanto del pago de la PAC que, según ha recordado, procede de Europa por lo que la Junta es "un mero gestor" de ese dinero. En este sentido, ha pedido al Gobierno autonómico que deje de "tomar el pelo" y de "tratar como estúpidos" a los productores del campo

En este sentido, UPA ha reclamado "seriedad" a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Política Ambiental a la que ha advertido de que su nivel de responsabilidad se medirá por la adopción o no de "medidas eficaces, propias y con presupuesto autonómico" que lleguen de forma directa "y que aseguren el mantenimiento de la actividad agraria sin la incertidumbre actual de altísimos costes de producción y precios ruinosos por nuestros productos".