UPL acusa a Mañueco de "aprovechar actos oficiales" para "hacer campaña para el PP"

ZAMORA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unión por el Pueblo Leonés (UPL) ha acusado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de "aprovechar actos oficiales" para "hacer campaña para el Partido Popular", lo que considera "grave" porque "genera desigualdad de condiciones respecto al resto de partidos".

En un comunicado recogido por Europa Press, la formación ha informado que ha registrado una batería de preguntas en las Cortes en las que pide a la Junta una valoración respecto a que el también presidente del PP en Castilla y León "aprovecha su cargo" para "hacer una ruta por diferentes puntos de la comunidad autónoma, prometiendo proyectos e inversiones".

En este contexto, ha añadido que sobre estos proyectos no se podrá "ni tan siquiera iniciar los trámites previos en lo poco que queda legislatura", por lo que "pueden y deben considerarse más bien promesas pre-electorales en clave partidista".

De este modo, UPL cree que el presidente de la Junta estaría "aprovechando su cargo, que incluiría coche oficial y chófer, no para hacer estrictamente una agenda institucional propia del cargo, sino sobre todo para desarrollar una agenda más partidista y electoralista que institucional".

Por este motivo, plantean a la Junta si no cree que debería ser el PP quien asumiese los costes de los viajes y chófer de Fernández Mañueco "cuando el principal objetivo de dichos viajes no sea en realidad institucional, sino el de aprovechar actos teóricamente institucionales para hacer anuncios o promesas en clave partidista pre-electoral".

Y es que, UPL ha advertido de que estos actos darían "al candidato del Partido Popular a presidir la Junta una notable visibilidad en los medios de comunicación en los últimos meses, que le están sirviendo de pre-campaña de cara a las elecciones autonómicas".

Asimismo, ha criticado que estos provoca que "haya una desigualdad de condiciones respecto a los candidatos del resto de partidos, cuyos viajes y anuncios se hacen a cargo exclusivamente de sus partidos políticos o de su bolsillo, no de las instituciones".

Por ello, UPL ha pedido al presidente de la Junta "seriedad y rigor a la hora de emplear los recursos públicos y los actos institucionales". Asimismo, ha recordado "el PP tiene sedes en todas las provincias de la comunidad", por lo que invitan a Mañueco a "hacer los anuncios pre-electorales del PP convocando a los medios en las sedes de su partido, no aprovechar su asistencia a actos oficiales para hacer anuncios partidistas".