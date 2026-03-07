UPL aprueba su Plan de Igualdad 2026-2030 con medidas de paridad y protocolos contra el acoso

LEÓN 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

UPL ha aprobado su Plan de Igualdad 2026-2030 con medidas de paridad y protocolos contra el acoso dentro de la organización política, un documento elaborado por la Secretaría de Mujer, Derechos e Igualdad que fija una estrategia interna para reforzar la "igualdad real y efectiva" entre mujeres y hombres como eje transversal de la acción del partido.

La Secretaría de Mujer, Derechos e Igualdad de Unión del Pueblo Leonés ha elaborado este documento estratégico para el periodo 2026-2030 con el objetivo de "consolidar el compromiso de la formación con la igualdad" en el funcionamiento interno del partido y en su actividad política e institucional, según ha informado UPL en un comunicado recogido por Europa Press.

El plan parte de un diagnóstico basado en datos oficiales que refleja la "persistencia de desigualdades estructurales" en España, entre ellas "la brecha salarial, la mayor carga de trabajo no remunerado que asumen las mujeres y la menor presencia femenina en puestos de máxima responsabilidad, además de la continuidad de la violencia machista".

El documento recoge que durante el año 2024 se registraron 48 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, una cifra que, según se expone en el propio plan, "evidencia la necesidad de impulsar medidas concretas y evaluables" que contribuyan a "reducir" estas situaciones y a "avanzar hacia la igualdad efectiva".

El análisis interno realizado por la formación "reconoce avances" dentro del partido como la presencia de una mujer al frente de la Secretaría General por primera vez en su historia, aunque también admite la "existencia de desequilibrios" en órganos de dirección y en cargos públicos de representación institucional.

En este sentido, el documento señala que "estas diferencias resultan especialmente visibles" en ámbitos como diputaciones y alcaldías, por lo que el partido considera "necesario" adoptar medidas que permitan "avanzar hacia una presencia equilibrada" entre mujeres y hombres y alcanzar el objetivo de la "igualdad real".

Entre las principales medidas previstas figura la "implantación progresiva del principio de paridad" en las listas electorales y en los órganos internos del partido junto con la activación de "mecanismos correctores" cuando la representación de un mismo sexo supere el 60 por ciento.

El Plan también contempla la creación de programas de formación y mentoría dirigidos a mujeres afiliadas con el objetivo de "facilitar su participación" en responsabilidades políticas y recoge además la aprobación de un protocolo integral contra el acoso sexual y por razón de sexo con canales confidenciales de denuncia y garantías de protección.

El documento incorpora asimismo políticas de conciliación, formación obligatoria en igualdad para cargos públicos, una guía de lenguaje inclusivo y el compromiso de integrar la perspectiva de género en los programas electorales y en las iniciativas institucionales del partido.

El seguimiento del Plan se realizará mediante una Comisión de Igualdad Interna que evaluará anualmente el grado de cumplimiento de las medidas adoptadas mientras que el documento establece una revisión cada cuatro años con el objetivo de garantizar su actualización y su eficacia dentro de la organización política.