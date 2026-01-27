UPL constituye una Junta Gestora en El Bierzo tras la dimisión de tres miembros del comité comarcal

La secretaria general de UPL, Alicia Gallego (centro); el vicesecretario general de UPL, Luis Mariano Santos (derecha) y el presidente de UPL, Carlos J. Salgado (izquierda) en una imagen de una comparecencia reciente ante los medios de comunicación. - EUROPA PRESS

LEÓN 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha constituido una nueva Junta Gestora en El Bierzo tras la decisión de dimitir del hasta ahora secretario de la formación leonesista en la comarca berciana, José Ramón García; el vicesecretario comarcal de UPL en El Bierzo, Alfredo López Valdesoiro y la representante en el Consejo General María Dolores Álvarez.

La nueva Junta Gestora se encargará de "seguir trabajando por y para El Bierzo", al considerar esta zona una parte "esencial" de la Región Leonesa. "No vamos a permitir que se quede atrás", ha recalcado y ha incidido en que para la formación leonesista, liderada por Alicia Gallego como secretaria general, El Bierzo "seguirá teniendo un lugar importante en su presente y su futuro".

En este sentido, ha recordado que en los últimos años, con Luis Mariano Santos al frente de UPL, se obtuvieron "importantes logros" para la comarca berciana como la rehabilitación y puesta en valor del castillo de Cornatel, la Unidad de Ictus puesta en funcionamiento recientemente en el Hospital berciano, la ampliación a 24 horas de la ambulancia de Soporte Vital Básico de Puente de Domingo Flórez, la protección del lavadero de La Recuelga y los Cortines del Rial de Fonfría o el "desbloqueo" de otras iniciativas como el Parque Agroalimentario del Bierzo.

En los próximos días se dará a conocer el nombre de las personas que conformarán y liderarán esta nueva etapa de UPL en la comarca de El Bierzo, según ha informado la formación leonesista a Europa Press en un comunicado.

En este contexto, UPL ha reiterado su apuesta "total" por El Bierzo y ha garantizado que seguirá trabajando por aunar esfuerzos "lejos de divisiones que hacen que la perjudicada sea la provincia". Prueba de ello es, según ha precisado, que la lista en la que trabaja la dirección de UPL de cara a las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo contará con tres personas de El Bierzo, la comarca con más representantes de la lista y una más que en los pasados comicios de 2022.

Finalmente, ha expresado que se llevará al Consejo General la propuesta de lista "de forma escrupulosa", ya que debe ser este el que apruebe las listas de la formación leonesista en cada provincia conforme a los Estatutos, estando aún pendiente de celebración y, por ende, de aprobación.