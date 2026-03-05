UPL defiende el sector agroganadero como "estratégico" y "clave" para fijar población en zonas rurales

La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego (derecha), durante su visita a Valencia de Don Juan (León), dentro de los actos de la campaña electoral. - UPL

VALENCIA DE DON JUAN (LEÓN), 5 (EUROPA PRESS)

La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, ha expresado este jueves su apuesta por el sector agroganadero, "estratégico" para las provincias de Salamanca, Zamora y León y "clave" para fijar población en el ámbito rural.

Así lo ha defendido este jueves durante su visita a Valencia de Don Juan, donde ha reafirmado "el importante peso económico" que tiene en la Región Leonesa y ha recordado que el sector primario es el "sustento" de un importante número de habitantes de León, Zamora y Salamanca.

Por este motivo, UPL llevará a cabo una labor encaminada a lograr una mayor promoción para los productos agroganaderos y, en especial, de las marcas de calidad. Del mismo modo, ha avanzado su intención de impulsar el desarrollo de industria de transformación agroalimentaria en la Región Leonesa para que se pueda generar una mayor actividad económica y para reforzar el tejido productivo.

En este sentido, ha reafirmado la postura de defender la creación del Parque Agroalimentario en El Bierzo que pueda servir como referente de un sector que debe ser "clave" en el futuro de la comarca. "Tenemos que proteger nuestros productos y su calidad para evitar que vuelvan a darse casos como la apropiación de uvas autóctonas como la godello de El Bierzo o la bruñal de Las Arribes por una DO como Rueda", ha apuntado.

APROVECHAMIENTO DE MIERES EN PUERTOS LEONESES

La candidata leonesista ha vuelto a expresar su compromiso de reclamar a la Junta que haga cumplir la sentencia que dictamina la ilegalidad del aprovechamiento que hace el Ayuntamiento asturiano de Mieres de pastores en los puertos leoneses de Pinos y Los Hidalgos, según ha informado a Europa Press en un comunicado la UPL.

Asimismo, se seguirá visibilizando en las Cortes la demanda al Gobierno de España para dar una solución "real y efectiva" a la pérdida de agua desde León hacia Asturias por la construcción de la variante de Pajares.

Por otra parte, ha manifestado la necesidad de desarrollar un plan de seguridad rural contra el robo en explotaciones agrarias, la petición de reforzar los servicios veterinarios y la recogida de animales muertos, que afectan a la cabaña ganadera y a ello ha sumado la demanda de una mayor agilidad en el pago.

ACUERDO UE-MERCOSUR

En este contexto, Alicia Gallego se ha referido al acuerdo UE-Mercosur, que, según ha recalcado, no debe implementarse sin las garantías suficientes para los agricultores y ganaderos con el fin de evitar que el sector primario salga perjudicado.

La candidata leonesista ha ahondado en la necesaria simplificación administrativa en la gestión de todos los trámites relativos a ayudas de la Política Agraria Común (PAC), así como en que se implementen incentivos fiscales para las explotaciones agroganaderas familiares, un plan de ayudas para la renovación de maquinaria agrícola, modernización de explotaciones, así como su adecuación para hacer frente a ataques de fauna salvaje.

También ha asegurado que UPL promoverá la modernización de las infraestructuras agrarias de la Región Leonesa y, en especial, de los canales de regadíos para mejorar su eficacia y eficiencia.

Por último, ha aseverado que desde UPL se impulsará un plan autonómico permanente para la reparación de caminos e infraestructuras agrícolas de uso común en pequeños municipios y juntas vecinales, de cara a que las entidades locales con escasos recursos se vean auxiliadas de forma decisiva en la reparación de aquellos caminos e infraestructuras comunes de uso agrícola que se encuentren en mal estado, "sin ver comprometidas sus cuentas".

