UPL denuncia ante la Junta Electoral la inauguración del consultorio médico de Madridanos (Zamora)

ZAMORA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha denunciado ante la Junta Electoral Provincial de Zamora la reciente inauguración y difusión pública del nuevo consultorio médico en el municipio de Madridanos, al considerar que este acto podría vulnerar la normativa electoral vigente.

La denuncia se fundamenta en la presunta infracción de los artículos 50.2 y 50.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que prohíben expresamente la realización de actos de inauguración de obras o servicios públicos, así como cualquier acción institucional que destaque logros o realizaciones durante el periodo electoral.

Según expone la formación, el acto fue difundido el pasado 6 de febrero a través de medios de comunicación y canales institucionales, con presencia de autoridades políticas, lo que, a su juicio, supone una utilización de recursos públicos con fines de promoción política en un momento en el que la legislación exige la "máxima neutralidad institucional".

UPL ha subrayado que no cuestiona la entrada en funcionamiento de una infraestructura sanitaria necesaria para los vecinos, sino la celebración y difusión pública de un acto que considera "incompatible con las limitaciones establecidas por la normativa electoral".

En este sentido, la denuncia solicita a la Junta Electoral Provincial que proceda a la retirada inmediata de cualquier publicidad institucional relacionada con este acto, tanto en páginas web oficiales como en otros canales de comunicación pública, así como la apertura del correspondiente expediente sancionador, si procede.