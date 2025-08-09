UPL en la Diputación recuerda que las escuelas de música tradicional que el PP exige ahora recuperar "jamás existieron"

LEÓN, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

UPL ha mostrado su "sorpresa" ante la denuncia del Partido Popular que planteaba recuperar unas supuestas escuelas de música tradicional que la Diputación provincial "eliminó" en 2020, ya que la realidad es que esos centros "jamás existieron" y que es el actual equipo de gobierno el que está poniendo las bases para una "adecuada dignificación y conocimiento de la cultura popular leonesa".

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez Morán, ha salido al paso de la petición, formulada por el Partido Popular, de "recuperar" unas escuelas de música tradicional que, según este partido, el equipo de gobierno de PSOE y UPL en la Diputación provincial "eliminó" en el año 2020.

"No se han podido eliminar porque no existieron nunca", ha aclarado Martínez Morán, a la vez que ha explicado cómo había, anteriormente, "una convocatoria abierta a los ayuntamientos por la cual se subvencionaban actividades de música tradicional realizadas en los municipios de manera puntual y sin coordinación unas con otras; llamar a eso escuelas de música es una exageración evidente, cuando no un despropósito".

Precisamente, ha señalado que la denuncia tiene "tintes más burdos" si se tiene en cuenta que es precisamente el actual equipo de gobierno, a través del Instituto Leonés de Cultura, el que está poniendo las bases para una "adecuada dignificación y conocimiento de la cultura propia de nuestras comarcas".

Por ello, ha considerado que un partido que durante años y años, al frente del equipo de gobierno en la Diputación, "no se preocupó ni lo más mínimo por divulgar la lengua leonesa o por introducir en la enseñanza cuestiones relativas a la personalidad regional, venga ahora a criticar cuestiones como esta, además de manera infundada y mal documentada, llama poderosamente la atención".

Asimismo, Martínez Morán ha detallado que, a diferencia de etapas anteriores, es ahora cuando la convocatoria de ayudas anuales a las Escuelas Municipales de Música, una de las más importantes del ILC, incluye de manera específica la referencia a la música tradicional, abordándose los instrumentos a impartir y dotando de puntuación concreta a aquellas Escuelas Municipales de Música de la provincia que oferten clases de instrumentos tales como flauta y tambor, gaita de fole, dulzaina, rabel, tambor, pandereta/ pandero cuadrado y acordeón diatónico, y que desde hace dos años se trabaja en un proyecto propio, encaminado a sistematizar y regular la enseñanza de instrumentos tradicionales en las comarcas leonesas, que se prevé vea la luz en unos meses.