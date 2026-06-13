UPL lamenta la falta de autocrítica de Mañueco sobre gestión de incendios al volver a premiar a Quiñones

LEÓN 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha lamentado, tras conocer la composición del nuevo gobierno de la Junta, que no haya "habido reflexión ni autocrítica respecto a la pésima gestión en materia de incendios" y han manifestado su sorpresa por el hecho de que el presidente Alfonso Fernández Mañueco haya "vuelto a premiar" a Juan Carlos Suárez Quiñones con una consejería "pese a la desastrosa gestión de los incendios del pasado verano.

Asimismo, UPL lamenta que Luis Miguel González Gago siga al frente de la Consejería de Presidencia, al que los leonesistas reprochan que crease un "chiringuito" como la Fundación Identidad y Valores de Castilla y León, cuando se acordó en las Cortes no finaciar con dinero público dicha entidad. Por ello, UPL augura una legislatura con un "política de rodillo", por parte de PP y Vox en la que no escucharán "al resto de grupos".

Igualmente, UPL ha criticado la "pérdida de peso" de "la región leonesa", que pasa de tener cuatro a dos consejeros en el nuevo organigrama al tiempo que se preguntan "cómo se van a fiscalizar en las Cortes las áreas asignadas a la Vicepresidencia segunda", ya que las Comisiones parlamentarias permanentes se han conformado tradicionalmente en base a las áreas de las consejerías.

AL respecto, UPL se pregunta a qué tendránque dirigir las Proposiciones No de Ley relativas a áreas como vivienda, ordenación del territorio, despoblación o igualdad de oportunidades, "si no hay una Comisión de dichas áreas por no haber una Consejería que las incluya" por lo que apuntan a que se podría vulnerar los derechos de los grupos parlamentarios.

Asimismo, UPL cree que se seguirá una línea "por lo general, continuista" con la nueva composición de la Junta, al tiempo que han destacado que "la provincia más presente en el Consejo de Gobierno de la Junta va a ser Valladolid, con cuatro consejeros".