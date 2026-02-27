UPL pedirá al constituirse las Cortes que Junta y Ayuntamiento de León formen un consorcio para integración de FEVE

La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, en un desayuno informativo en la capital leonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unión del Pueblo Leonés (UPL) presentará cuando se constituyan de nuevo las Cortes de Castilla y León una proposición no de ley (PNL) en la que solicitará a la Junta que forme un consorcio con el Ayuntamiento de León para dar solución al problema de integración de FEVE en el municipio.

Así lo ha anunciado este viernes la candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, en un desayuno informativo desarrollado en el inicio de la campaña electoral. Gallego ha reclamado la "implicación real" de la Administración autonómica en este sentido y ha remarcado que "si el PP quiere hacer algo por León" puede empezar por asumir "sus competencias" con iniciativas como la formación de dicho consorcio.

De este modo, el Gobierno autonómico podría hacerse cargo de la extensión de un kilómetro de la parte tranviaria en la ciudad y con ello podrían llegar los trenes al centro de la capital leonesa.

Alicia Gallego ha expresado la importancia de que PP y PSOE dejen de "tirarse la pelota" en este proyecto con el fin de desbloquear una de las iniciativas que se encuentran "enquistadas" desde hace años.

Esta reivindicación, según ha explicado Gallego, se realiza tras la propuesta trasladada por la Plataforma de FEVE a la UPL durante una reunión enmarcada dentro de los diferentes encuentros de trabajo que realiza la formación leonesista con diferentes colectivos.

UPL llevará a las Cortes esta iniciativa con el objetivo de que cuente con el apoyo del resto de formaciones para que la Junta "invierta con recursos públicos" y en contraposición de unos grandes partidos, "más centrados" en cuestiones nacionales.

En este sentido, la candidata leonesista ha asegurado que la formación política seguirá "peleando" por una línea "fundamental" y que vertebra "por completo" a la provincia de León y, en especial, a la montaña oriental leonesa.

Alicia Gallego se ha pronunciado de este modo en el primer acto de la campaña electoral para las próximas elecciones del 15 de marzo, acompañada por los otros cuatro candidatos que encabezan la lista de UPL a las Cortes.

