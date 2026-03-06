UPL promoverá planes comarcales para fomentar el empleo y la creación de empresas e industria en cuencas mineras

La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, en su visita La Robla (León), dentro de los actos de campaña electoral de cara a los comicios autonómicos del 15 de marzo. - UPL

LA ROBLA (LEÓN), 6 (EUROPA PRESS)

La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, ha manifestado este viernes que promoverá el desarrollo de planes comarcales que fomenten el empleo y la creación de empresas e industria en las antiguas cuencas mineras de Laciana, Fabero-Toreno-Páramo, la Montaña Central y Montaña Oriental leonesa.

Así lo ha trasladado durante su visita a La Robla, donde ha reconocido la necesidad de abordar medidas en otras zonas de la Región Leonesa como Béjar, Benavente, La Raya y Tierra de Campos que complementen los planes de fomento actualmente aprobados, que se manifiestan "claramente insuficientes".

Gallego ha recalcado que las provincias de la Región Leonesa no están en declive por falta de talento, ausencia de recursos naturales o falta de cultura emprendedora, sino por no tener capacidad de decisión sobre su propio desarrollo, según ha informado a Europa Press en un comunicado la UPL.

En este contexto, ha incidido en que la autonomía leonesa "no es un planteamiento simbólico", sino una condición "indispensable" para diseñar y ejecutar una política económica adaptada a la realidad del territorio. Al respecto, ha recordado que en los últimos se solicitaron alicientes para implantar nuevas empresas en la Región Leonesa, en especial para las cuencas mineras o zonas como Béjar, Benavente o La Raya, que presentan índices socioeconómicos "preocupantes".

"Se deben tener en cuenta los datos específicos de empleo en las provincias y no a nivel general para atender las necesidades en las áreas rurales o en las zonas desindustrializadas que tanto están sufriendo por la falta de oportunidades", ha reiterado y, ante esta situación, ha avanzado que se impulsará la creación de nuevo suelo industrial de titularidad autonómica en las provincias de Zamora, León y Salamanca.

IMPULSO A POLÍGONOS INDUSTRIALES

UPL impulsará los polígonos industriales de Las Viñas, El Bayo, Villabrázaro, Vidanes-Cistierna, Monfarracinos, Villadangos y el Parque Tecnológico de León, además de fomentar la ampliación de otros polígonos como los de Santa María del Páramo y Valdelafuente o la creación de nuevos polígonos de titularidad autonómica en Bembibre, Fuentes de Oñoro, Riego de la Vega o Santas Martas, entre otros.

La candidata leonesista ha abogado por implementar bonificaciones en el recibo de la luz de las empresas ubicadas en la Región Leonesa, dada la condición de región productora de luz. "No podemos olvidar que Salamanca, Zamora y León son provincias productoras netas de energía, exportando a otros territorios en torno al 75 por ciento de la energía que producen".

Del mismo modo, ha señalado que los embalses de Salamanca, Zamora y León suponen el 85 por ciento de la capacidad de embalsado de toda la comunidad autónoma y ha reiterado que UPL volverá a reclamar que la Región Leonesa debería reconocerse como una entidad estadística NUTS-2, lo que permitiría recibir mayores fondos de cohesión de la Unión Europea.

FRENAR LA "SANGRÍA" DE POBLACIÓN

Para poner freno a la "sangría" de población la UPL buscará los pactos "necesarios" para luchar contra la precariedad laboral y aumentar el volumen de contratos indefinidos.

Gallego también ha remarcado las necesidades de que la cuota de autónomos se ajuste a los ingresos para quedar exentos del pago de la misma quienes no lleguen al salario mínimo y de impulsar incentivos concretos para la implantación y mantenimiento de empresas y autónomos en las comarcas rurales.

Además, la formación leonesista incentivará la contratación de jóvenes, mujeres, parados de larga duración y personas con invalidez, al ser sectores especialmente vulnerables de la sociedad, y favorecerá el relevo generacional en las comarcas con medidas que favorezcan la inserción de jóvenes y mujeres en su economía.

SITUACIÓN "ESTRATÉGICA"

Por otra parte, ha aludido a la situación geográfica "estratégica" de la Región Leonesa como uno de sus mayores potenciales, que dota a este territorio de una importancia "vital" en el flujo de mercancías procedentes o con destino a Portugal, Galicia, Asturias, Extremadura o Castilla. En este ámbito, exigirá que plataformas intermodales como la de Torneros sean una realidad, así como la potenciación del Puerto Seco de Salamanca y un mayor desarrollo de nodos logísticos como Benavente, Ponferrada, Zamora, Béjar, La Bañeza o Ciudad Rodrigo.

Por último, UPL promoverá la recuperación "estratégica y necesaria" del corredor ferroviario de la Ruta de la Plata, el impulso a la terminal de carga aérea de León, un plan coordinado de suelo industrial vinculado a corredores estratégicos, así como una estrategia estable de cooperación transfronteriza con Portugal.

