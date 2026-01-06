UPL reprocha al PP que manipule a los Reyes Magos al vestir a Gaspar con una casulla de CyL en Salamanca

SALAMANCA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vestimenta de Gaspar en la recepción a los Reyes Magos en el Ayuntamiento de Salamanca, en el que el consistorio, regido por el Partido Popular (PP) ha vestido al rey Gaspar con una casulla de Castilla y León, en vez de con su atuendo tradicional, ha generado la indignación de Unión del Pueblo Leonés (UPL), que considera este hecho "insultante", así como "una manipulación del nacionalismo 'castellanoyleonés' sin precedentes y que se pasa de la raya".

En este aspecto, los leonesistas han reprochado al PP que en la capital salmantina haya manipulado a los Reyes Magos sustituyendo la vestimenta tradicional de uno de ellos por una de Castilla y León, señalando UPL que "la vestimenta de los Reyes Magos es algo que siempre fue y debe seguir siendo neutral en cuanto a simbología, por lo que el nacionalismo 'castellanoyleonés' debe permanecer al margen y no utilizar a los Reyes Magos manipulando su vestimenta para fomentar sus intereses particulares".

En este sentido, el presidente de Unión del Pueblo Leonés, el salmantino Carlos Javier Salgado, se ha mostrado visiblemente molesto por el cambio de la indumentaria tradicional de Gaspar en Salamanca por una de Castilla y León, por lo que ha reprochado lo ocurrido a través de un tweet en X (antiguo Twitter) dirigido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ambos del PP, y presidentes de este partido a nivel autonómico y provincial, respectivamente). "Se os está yendo de las manos lo de hacer nacionalismo 'castellanoyleonés' a toda costa", censura.

Asimismo, en el mismo tweet el presidente de UPL ha lanzado esta pregunta a los 'populares': "¿Por qué habéis disfrazado a Gaspar con una casulla de Castilla y León?", y les ha recordado con ironía que el rey Gaspar "era uno de los Reyes Magos de Oriente, no un consejero de la Junta de Castilla y León"

Se trata del segundo encontronazo que tienen en estas navidades UPL y PP por la presunta manipulación de estas fiestas por parte de los 'populares', tras haberse iniciado las mismas con un vídeo colgado en sus redes sociales por el secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, en que calificaba a la Navidad como una fiesta para celebrar la identidad de la comunidad de Castilla y León, hecho que causó malestar en Unión del Pueblo Leonés, que le respondió señalándole que lo que se celebraba era la Navidad.

En todo caso, desde UPL apuntan con sorna que "parece que el presidente del PP de Salamanca ha querido usar el Ayuntamiento para llevar a efecto las palabras de su secretario general autonómico, en el sentido de manipular lo navideño para intentar convertirlo en una fiesta de la inexistente identidad de la comunidad de Castilla y León".