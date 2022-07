UPL y Soria ¡Ya! ironizan sobre la urgencia de las medidas de un Gobierno "perezoso y poco proactivo"

VALLADOLID, 12 Jul. (EUKPA PRESS) -

Los portavoces de los dos partidos que integran el Grupo Parlamentario UPL y Soria ¡Ya! han ironizado sobre la verdadera urgencia de las medidas del Decreto-Ley por el que se adoptan medidas para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica por parte de un Gobierno "perezoso y poco proactivo" ante la "urgencia" de Castilla y León y de España, como ha reprochado en concreto el leonesista Luis Mariano Santos.

Santos, que ha "madurado" el sentido de su voto --finalmente abstención-- a lo largo del debate para optar "por la menos mala"--, ha advertido además de que el Decreto-Ley convalidado hoy con los votos a favor de PP y Vox puede ser una "práctica tramposa" para incorporar leyes al Ordenamiento a modo de ley de medidas del presupuesto de la Comunidad que, según ha reprochado también, no se aprobó para 2022 --Castilla y León mantiene prorrogadas las cuentas de 2021--.

"No se alcanza a entender la motivación del Decreto", ha aseverado en concreto el leonesista que ha tachado el objeto de la norma de "poco creíble" a lo que ha añadido que hace tiempo que otras comunidades autónomas han tomado "medidas urgentes" para ayudar, por ejemplo, en la "batalla" de la subida del precio de los carburantes mientras la Junta "sigue sin hacer absolutamente nada".

Luis Mariano Santos ha criticado en este punto la "falta de celeridad" de la Junta tras la pandemia del coronavirus y ante el agravamiento de la guerra en Ucrania que han dejado un "escenario muy difícil" frente al que no se ha reaccionado, ha lamentado.

En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, que ha admitido que la implementación de algunas medidas de "urgente y excepcional" necesidad "no admite demora" si bien ha considerado que muchas se podrían haber tramitado de forma ordinaria y con mayor debate por parte de los grupos ya que el Decreto-Ley, con una crítica expresa a la Ley de Caza. "No veo por ningún lado las circunstancias de urgente necesidad. Igual se me escapa algo", ha aseverado al respecto.

"El procedimiento legislativo no es el adecuado", ha zanjado Ceña ante la "incidencia bastante notable" del Decreto-Ley en 14 leyes, tres decretos y otros criterios simplificados, "muy variada en muchos casos" para rechazar dar "carta blanca" con sus votos a la falta de "controles necesarios" que, a su juicio, no justifica la llegada de fondos europeos.