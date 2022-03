UPL votará no en la investidura de Mañueco y advierte de que Vox pondrá en entredicho conquistas sociales consolidadas

VALLADOLID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de UPL a la Presidencia de la Junta y procurador por León, Luis Mariano Santos, ha confirmado este jueves que su formación votará en contra de la investidura del 'popular' Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta

"Va a ser que no", ha sentenciado el leonesista que ha basado ese rechazo en "dos razones fundamentales" como que UPL no puede avalar a un político al que ven "claramente responsable" de las políticas aplicadas en Castilla y León en los últimos años y que, a su juicio, han empobrecido a la región leonesa y que, según ha augurado, no va a cambiar.

A esto ha añadido su reciente pacto de Gobierno con la "ultra derecha" de Vox, un acuerdo que "distancia todavía más ideológicamente" a los leonesistas del candidato del PP al que ha advertido de que los de Santiago Abascal van a poner en entredicho unas conquistas sociales que ya estaban "muy consolidadas". "Frente a eso nosotros vamos a estar en primera línea de batalla a pesar de lo que alguno intente vender por réditos electorales", ha sentenciado.

Dicho esto, Luis Mariano Santos ha aclarado que su formación no es partidaria de aplicar los denominados cordones sanitarios desde el convencimiento de que tradicionalmente "alimentan al monstruo" si bien ha insistido en que UPL está "muy distanciado" de Vox.

Por último, ha criticado la falta de contenido del acuerdo rubricado el pasado jueves entre PP y Vox. "Es un acuerdo tan vacío tan vacío, con puntos vagos sin concreción absoluta que no permiten ser optimistas sobre lo que se va a llevar a cabo", ha sentenciado.