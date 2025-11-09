La urbanización Aldeamayor Golf contará con 200 nuevas luminarias de tecnología LED

VALLADOLID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Aldeamayor (Valladolid) ejecutará la segunda fase de su Plan de Alumbrado e instalará 200 nuevas luminarias de tecnología LED de alta eficiencia energética en la urbanización Aldeamayor Golf.

El Consistorio continúa así con su estrategia de modernización del alumbrado público, dentro del Plan de Alumbrado integrado por tres fases que abarcan la totalidad del municipio, según ha informado en un comunicado recogido por Europa Press.

La actuación supondrá la sustitución de las antiguas luminarias de vapor de sodio y fluorescentes por cerca de 200 nuevas luminarias de tecnología LED de alta eficiencia energética, que permitirán un ahorro de casi el 70 por ciento de la potencia instalada.

El cambio a tecnología LED en la urbanización de Aldeamayor Golf contribuye a la sostenibilidad medioambiental y a la eficiencia energética, así como mejora la seguridad y el confort de los habitantes al incrementar la uniformidad de la iluminación y aumentar la misma en diferentes zonas, ha destacado el Ayuntamiento.

Los trabajos se están llevando a cabo en cuatro actuaciones diferentes pero consecutivas. La primera actuación se desarrolla a lo largo de las dos primeras rotondas de avenida las Navas, la calle Cubera, calle Berrojo y calle Fuente Lucía; la segunda actuación, abarca la calle Cubera hasta la primera rotonda, la calle El Cardiel y la calle Raso de Portillo, y la tercera tiene lugar desde la segunda rotonda de la calle Cubera hasta el cruce con la calle de las Batuecas.

La cuarta y última actuación que configura el proyecto de alumbrado, se implementa en cinco rotondas de la urbanización, la rotonda de avenida las Navas con Calle Molinejo, la primera rotonda de avenida las Navas con Avenida las Médulas, la segunda rotonda de avenida las Navas con Avenida las Médulas, la rotonda de calle Cubera con calle Molinejo, y la segunda rotonda de calle Cubera con avenida las Médulas.