Las urgencias y hospitalizaciones por infecciones respiratorias siguen en aumento en CyL pese al descenso de indicadores

Datos del informe Vigira. - SACYL

VALLADOLID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las urgenicas y las hospitalizaciones por infecciones respiratorias agundas continúan en aumento en la Comunidad, pese a que las tasas globales han descendido en los últimos siete días.

Según refleja el último informe del programa de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (Vigira) durante la semana 50 --del 8 al 14 de diciembre-- la tasa global de incidencia de las IRA se sitúa en los 781 casos por 100.000 habitantes, por los 893 del anterior periodo.

De la misma forma, el síndrome gripal pasa de los 173 casos por 100.000 habitantes a los 149 actuales. El informe, del que se hace eco Europa Press, constanta el "alto porcentaje" de detecciones de virus gripales, tanto en muestras centinelas como en no centinelas, mientras que se observa un incremento del Virus Sincitial Respiratorio (VRS), principalmente en menores de tres años. Dos de cada tres virus de la gripe son del tipo A y subtipo H3.