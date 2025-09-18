La USAL y el Instituto Nacional de Ciberseguridad dan comienzo al Summer School en Salamanca. - USAL

SALAMANCA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Salamanca (USAL) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) han dado comienzo este jueves en el edificio CIE-USAL (Centro Internacional del Español Universidad de Salamanca) la fase presencial del Summer School, un espacio con ponencias, talleres, workshops, concurso Pitch, Megathon y retransmisión en streaming.

El programa ha comenzado a principios de agosto en formato online con tres bloques de temario, más de 15 horas de contenido y módulos diseñados para profundizar en Blockchain, Ciberseguridad y Economía Digital.

Esta primera etapa ofrece flexibilidad y accesibilidad, con vídeos dinámicos y certificado de finalización. Ahora, en las sesiones presenciales, abiertas a todo el público, se da la oportunidad de conocer de primera mano las tecnologías que transforman la economía digital.

El evento está diseñado tanto para profesionales como para entusiastas que desean estar a la vanguardia de la transformación digital. Además, se premiará al mejor proyecto en el Elevator Pitch. Este concurso es una oportunidad para presentar en menos de 90 segundos una idea de investigación y desarrollo. El reto consiste en explicar de forma clara y concisa qué problema científico o tecnológico se ha identificado, cuál es la propuesta para resolverlo y por qué es relevante.

La explicación debe ser comprensible tanto para especialistas como para un público general. Los mejores pitches serán premiados durante el cierre de la Escuela de Verano, el 29 de septiembre.

El acto inaugural de la jornada de este jueves ha contado con la ponencia del rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, quien ha presentado oficialmente la Escuela de Verano y ha explicado que "ofrece un programa formativo dentro del proyecto estratégico. CSDT pretende lograr el intercambio de tokens digitales, basado en tecnologías de registro distribuido de bajo consumo energético".

Tal y como ha añadido Corchado, el objetivo del proyecto es "trabajar con nuevas tecnologías disruptivas que exploran las aplicaciones para NFT, investigando nuevas posibilidades en la economía digital basados en blockchain y grafos acíclicos dirigidos (DAGs) que mejoran la seguridad, eficiencia y escalabilidad de tokens, con este motivo, surgió la escuela de verano de CSDT, un evento híbrido que está diseñado para profesionales del sector y entusiastas que desean estar a la vanguardia de la transformación digital".