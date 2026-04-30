La USAL investirá doctor 'honoris causa' a Antonio Huertas, presidente de Mapfre, el próximo 20 de mayo

La USAL investirá doctor 'honoris causa' a Antonio Huertas el próximo 20 de mayo. - USAL

SALAMANCA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Salamanca (USAL) investirá doctor 'honoris causa' al presidente de Mapfre y de Alumni-USAL, Antonio Huertas, el próximo 20 de mayo en un acto que tendrá lugar en el Paraninfo de las Escuelas Mayores.

El rector de la institución académica, Juan Manuel Corchado, ha informado de esta decisión durante la sesión del Consejo de Gobierno celebrada este jueves. El Claustro de Doctores ya respaldó el pasado mes de enero esta concesión en atención a la excelencia de su trayectoria profesional y a su compromiso social.

La decana de la Facultad de Derecho, María Ángeles Guervós Maíllo, ha defendido la propuesta destacando que Huertas ha proyectado internacionalmente los valores humanistas y éticos adquiridos en la institución salmantina. Según ha afirmado, su trayectoria constituye un ejemplo destacado de la vocación universal de la universidad y de su capacidad para formar profesionales comprometidos con el bien común.

Huertas, licenciado en Derecho por la promoción de 1988, ha mantenido desde entonces una relación sólida y ejemplar con la comunidad académica. El presidente de Mapfre se incorporó a la aseguradora en 1988 y ha asumido responsabilidades directivas de primer nivel hasta alcanzar la presidencia del Consejo de Administración en 2012.

Bajo su liderazgo, la multinacional española ha consolidado su posición internacional y ha reforzado su sostenibilidad financiera, tal y como ha subrayado la universidad en un comunicado recogido por Europa Press.

Nacido en 1964 en Villanueva de la Serena (Badajoz), el profesional impulsó durante su etapa estudiantil la asociación ASPER y participó activamente en la radio universitaria.

Por otro lado, la USAL ha programado para el 5 de junio la ceremonia de doctorado 'honoris causa' a título póstumo a Francisco de Vitoria, fundador de la Escuela de Salamanca. Este reconocimiento coincide con el quinto centenario de su llegada a la Cátedra de Prima de Teología, desde donde puso los cimientos de una corriente de pensamiento transversal.

La profesora María Martín Gómez, quien ejercerá como madrina en el acto, ha destacado la humildad intelectual de Vitoria y su legado como padre del Derecho Internacional y defensor de los Derechos Humanos.

La concesión de este doctorado representa la máxima distinción académica que otorga la Universidad de Salamanca a figuras de prestigio internacional en el ámbito científico, cultural o profesional.

En el caso de Francisco de Vitoria, la institución ha resaltado su labor como gran teólogo y jurista del siglo XVI, cuya huella permanece en las bases filosóficas de la sociedad internacional.

Con estos nombramientos, la universidad salmantina refuerza su compromiso con los valores históricos y la excelencia en el conocimiento que representa su claustro.