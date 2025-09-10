La USAL investirá como doctor 'honoris causa' a Rafa Nadael el próximo 3 de octubre

SALAMANCA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El acto oficial de investidura como doctor 'honoris causa' del extenista profesional Rafael Nadal Parera se celebrará en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca el próximo 3 de octubre.

El Claustro de Doctores avaló en su día por mayoría el doctorado honoris causa a Nadal, tras la propuesta institucional aprobada en la sesión del Consejo de Gobierno celebrada el pasado 18 de diciembre por "su trayectoria personal y sus logros profesionales que han inspirado a millones de personas en todo el mundo, demostrando que con esfuerzo, dedicación y talento se pueden alcanzar metas extraordinarias".

La candidatura de Nadal fue defendida entonces por el decano de la Facultad de Educación, Ricardo Canal, quien consideró al tenista balear como "uno de los mejores deportistas de todos los tiempos" y justificó la propuesta, no tanto por sus logros deportivos, sino por ser "un ejemplo en todo el mundo de valores como la disciplina y el trabajo en equipo, la humildad y la sencillez, la perseverancia y el espíritu de superación y el compromiso con la excelencia".

Por otro lado, la propuesta de concesión del 'honoris causa' a la microbióloga, genetista y bioquímica francesa Emmanuelle Charpentier también fue aprobada en el mismo Consejo de Gobierno y su acto oficial de investidura tendrá lugar el 24 de octubre.