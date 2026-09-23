La USAl investirá doctor Honoris Causa al secretario general de la ONU, Antonio Guterrez, el 6 de noviembre

Antonio Guterres, que será nombrado Honoris Causa por la USAL. - USAL

SALAMANCA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Salamanca investirá Doctor Honoris causa al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el próximo 6 de noviembre, en una ceremonia que se enmarca dentro de los actos del V Centenario de la Escuela de Salamanca, según ha anunciado este miércoles el rector, Juan Manuel Corchado.

La ceremonia será el acto de clausura del encuentro 'Salamanca Forum', que reunirá del 4 al 6 de noviembre a responsables universitarios, representantes públicos y líderes empresariales para abordar desafíos compartidos y en el que se abordarán cuestiones como la gobernanza internacional, la innovación responsable, la inteligencia artificial y las ciudades sostenibles.

Para el vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos Roco, la figura de António Guterres proyecta "los ideales estratégicos" de la USAL en la transferencia a la sociedad, a través de compromisos éticos "basados en la justicia social, la convivencia y la defensa de los derechos individuales de las personas".

A su juicio, Guterres e "un intelectual y estadista que ha consagrado su andadura a humanizar la gobernanza global y a defender activamente la dignidad intrínseca de cada ser humano" al tiempo que ha resaltado la "tenaz coherencia" de su trayectoria política "orientada a traducir los ideales de justicia distributiva en normativas de gran alcance".

António Guterres (Lisboa, 1949), noveno secretario General de las Naciones Unidas, asumió el cargo el 1 de enero de 2017. Fue Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de junio de 2005 a diciembre de 2015; primer ministro de Portugal entre 1995 y 2002, período en el que participó activamente en las iniciativas internacionales para resolver la crisis de Timor Oriental.

Como presidente del Consejo Europeo a principios de 2000, dirigió el proceso de aprobación del Programa de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo y copresidió la primera cumbre Unión Europea-África. Fue miembro del Consejo de Estado portugués de 1991 a 2002.