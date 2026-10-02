USIE reclama en Valladolid 800 inspectores educativos adicionales, más tiempo para supervisar y mejoras retributivas

USIE reclama en Valladolid más inspectores, más tiempo para supervisar y mejoras retributivas. - USIE

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) ha reclamado a las administraciones educativas un incremento significativo de las plantillas, una organización del trabajo que permita dedicar más tiempo a la supervisión, evaluación y asesoramiento de los centros, y una mejora efectiva de las retribucionesl, demandas que ha hecho públicas este viernes durante el 26º Encuentro Internacional de la Inspección de Educación celebrado en Valladolid.

El evento se ha celebrado del 30 de septiembre al 2 de octubre en el Aula Mergelina de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid bajo el lema 'Supervisión y evaluación para un sistema educativo en transformación', contando con un aforo completo de trescientos inspectores procedentes de toda España.

El presidente nacional de USIE, Jesús Marrodán Gironés, ha señalado durante la clausura que el colectivo dispone actualmente de un marco normativo actualizado, por lo que reclama los efectivos, el tiempo y el reconocimiento necesarios para aplicarlo.

Asimismo, la organización sindical ha advertido de que la acumulación de encargos administrativos y la insuficiencia de personal reducen el tiempo disponible para atender a los centros educativos. Por ello, la central vincula la mejora de las condiciones profesionales del cuerpo con su capacidad para proteger los derechos de la comunidad educativa y contribuir a la calidad y equidad del sistema.

Entre sus principales reivindicaciones en materia de personal, USIE estima que el sistema educativo necesita más de 800 inspectores adicionales en el conjunto del Estado. Asimismo, ha solicitado la cobertura inmediata de vacantes y la sustitución ágil de ausencias para erradicar la sobrecarga prolongada. En cuanto a la tasa de interinidad, el sindicato ha propuesto que la proporción de puestos desempeñados por inspectores accidentales no supere el 15%, planteando la convocatoria de procesos selectivos que incluyan todas las plazas vacantes en la oferta de empleo público siempre que se rebase dicho porcentaje.

GENERALIZACIÓN DEL NIVEL 28 DE COMPLEMENTO DE DESTINO

En el apartado retributivo, la organización ha demandado la generalización del nivel 28 de complemento de destino, la actualización y homologación al alza del complemento específico, así como la apertura de negociaciones en los ámbitos competentes.

Del mismo modo, ha solicitado la restitución íntegra de las pagas extraordinarias recortadas en 2010, la recuperación del poder adquisitivo perdido y el reconocimiento íntegro de la trayectoria profesional previa, incluyendo complementos por cargos directivos, sexenios y derechos consolidados. Además, ha reclamado que los inspectores accidentales procedentes del cuerpo de maestros perciban las mismas retribuciones específicas que el resto de la Inspección.

Para evitar que la Inspección se convierta en una oficina de gestión administrativa, el sindicato ha defendido que sus funciones se ciñan estrictamente a lo establecido en el artículo 151 de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y ha propuesto eliminar tareas burocráticas impropias. En este sentido, la central ha abogado por una estructura como unidad administrativa autónoma dependiente directamente de una viceconsejería o secretaría general, garantizando su independencia frente a presiones.

Finalmente, USIE ha instado al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y a las consejerías autonómicas a abrir espacios específicos de negociación para el desarrollo normativo del Real Decreto 68/2026.