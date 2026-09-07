UVA ancla estudiantes de CyL por el alto precio del alquiler en Madrid y eleva los matriculados un 5,6%

Pilar Garcés (c), antes de atender a los medios en la Facultad de Filosofía y Letras. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Valladolid (UVA) ha incrementado en un 5,6 por ciento los matriculados para el curso 2026-2027, con un aumento de los alumnos de la Comunidad debido a la subida del alquiler en "grandes ciudades" como Madrid, que, hasta este año, era el "foco tractor" de los estudiantes de Castilla y León.

La rectora de la institución académica, Pilar Garcés, ha analizado el inicio de la actividad académica en la que ha valorado los datos de matriculación, con un leve crecimiento al pasar de los "5.100 matriculados a los 5.356".

Un comportamiento que se ha repetido en los cuatro campus --Palencia, Segovia, Soria y Valladolid-- y en titulaciones ligadas a la ingeniería agrícola y medio forestal y natural de Palencia o Filosofía y Letras. "Esto dice mucho porque ya sabemos que con la demografía que tiene Castilla y León, con cada vez menos estudiantes, poder mantenerlos o aumentarlo es una buena señal.

Sobre las nuevas titulaciones, Garcés ha avanzado que tanto Farmacia en Valladolid como Biotecnología en Palencia han agotado sus plazas incluso con "lista de espera", al tiempo que ha asegurado que la implantación del Grado de Medicina en Burgos no ha afectado a la UVA, entre otros motivos, porque las titulaciones vinculadas a la Salud tienen "mucha demanda".

En este contexto, Garcés no ha sabido cuantificar si la gratuidad comprometida por el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en la primera matrícula ha tenido efecto en ese aumento de alumnos al reconocer que el alumno de momento, "tiene que pagar" para que luego la Junta se lo devuelva.

NOVATADAS

Por último, Garcés ha afirmado que, hasta el momento, no han detectado ningún problema con las 'novatadas', si bien siguen atentos, a que esto continúe así. En este sentido, ha advertido a los alumnos durante su presencia en las inauguraciones del curso que hay "muchas formas de divertirse" pero siempre tiene que hacerse desde "el respeto a las personas".

Además también ha valorado la presencia de la Universidad de Valladolid en el último Ranking de Shanghai entre las mil mejores instituciones del mundo, si bien ha insistido que este tipo de clasificaciones hay que tomarlas con "precaución".