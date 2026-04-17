UVA aprueba la creación de 36 plazas de profesor y dos cátedras, una de tratamiento endovascular y otra de innovación

Archivo - El Palacio de Santa Cruz, sede del Rectorado de Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid (UVA) ha aprobado este viernes aprobado la creación de cuatro plazas de catedrático, 22 de profesor titular y diez de profesor permanente laboral.

Estas plazas se suman a las 126 aprobadas en la anterior sesión del Consejo de Gobierno para la "estabilización y promoción de personal docente e investigador", como ha asegurado la institución universitaria.

Asimismo, se ha dado el visto bueno a la creación de dos cátedras, la 'Artivion de Innovación Endovascular en Patología Aórtica', orientada a la docencia superior, la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento en el tratamiento endovascular de enfermedades de la aorta, como aneurismas, disecciones y otras patologías aórticas complejas.

La cátedra estará dirigida por María Lourdes del Río Sola, profesora contratada de Ciencias de la Salud y Jefa del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

La segunda de las cátedras aprobadas es 'Renault Group para la innovación tecnológica y transformación digital', que estará dirigida por Juan Carlos Aguado, profesor del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones e Ingeniería Telemática, y entre sus actividades figurarán la puesta en marcha de aulas y laboratorios centrados en innovación tecnológica, la organización de cursos y retos técnicos, el apoyo a proyectos de investigación en el ámbito de la transformación digital, la cofinanciación de un Máster oficial en Ciencias Aplicadas a las Tecnologías y el impulso de iniciativas de vocación STEM.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la Unidad Avanzada de Caracterización Elemental y Estructural No Destructiva (UACE2ND), una estructura integrada por el Laboratorio de Técnicas Instrumentales (LTI) y el Grupo de Investigación AHMat del Departamento de Física de la Materia Condensada, Cristalografía y Mineralogía.

La finalidad de la UACE2ND es potenciar el uso científico del nuevo equipo de micro-fluorescencia de rayos X, con capacidades únicas en el entorno nacional, así como de otras técnicas de espectroscopía y de difracción de rayos X disponibles en el LTI y en el GIR AHMat.

Por otra parte, y en el punto del orden del día correspondiente a su informe, el rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, ha presentado el balance de ejecución del programa de gobierno desarrollado durante su segundo mandato (2022-actualidad).