La UVA aprueba la creación de nueve plazas de profesorado en Medicina para cubrir el aumento de estudiantes

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid ha aprobado la Oferta Pública de Empleo para la Facultad de Medicina, en la que se contempla la creación de tres plazas de profesor permanente laboral vinculado, otras tres plazas de profesor titular de universidad vinculado y tres plazas de profesor titular de universidad.

Estos profesores contribuirán "a equilibrar el aumento de docencia causado por el incremento de plazas de nuevo ingreso en el Grado de Medicina", detalla la institución académica a través de un comunicado.

Además, se han aprobado 16 plazas de catedrático de universidad de promoción interna y diez plazas de profesor titular de universidad de nuevo ingreso. Con estas dotaciones, que se suman a las ya aprobadas en consejos de gobierno anteriores, "se permite el progreso lo más pronto posible en la carrera docente de los profesores que consiguen la acreditación".

En otro orden de asuntos, el Consejo ha dado su visto bueno al límite máximo de gasto de la Universidad para el ejercicio 2026, fijado en 317 millones. "Se da cumplimiento así al mandato previsto en la LOSU, que establece que, con carácter previo a la aprobación de los presupuestos de cada año, deberá fijarse un límite máximo de gasto no financiero en base a las estimaciones realizadas por los servicios técnicos de la Universidad", ha explicado el gerente de la UVA, Mariano Gredilla.

El importe aprobado, "que garantiza el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera de las cuentas de la UVa para 2026", incluye una previsión de ingresos por importe de 256 millones, la incorporación de remanentes de créditos afectados y genéricos por importe de 55 millones y la generación de ingresos no previstos por otros seis millones, concluye el comunicado.