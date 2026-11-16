La UVA reúne desde el miércoles a un centenar de investigadores internacionales de la misión espacial Euclid

VALLADOLID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid (UVA) reúne del 18 al 20 de noviembre a investigadores vinculados a la misión espacial Euclid de la Agencia Espacial Europea en el encuentro internacional Euclid Local Universe Face-to-Face Meeting + AI-stronomy and Society @UVa.

La cita congregará en Valladolid a alrededor de 50 investigadores de forma presencial y a otros tantos en modalidad online para revisar los avances científicos del grupo de trabajo del Universo Local y definir sus próximas líneas de investigación, señala la institución académcia en un comunicado.

Este encuentro internacional se desarrollará en dos bloques. Por un lado, se abordará el desarrollo y futuro de la misión espacial y por otro lado se analizarán las posibilidades de transferencia de los conocimientos desarrollados.

Uno de los principales focos de interés será la jornada del miércoles 18, dedicada a la transferencia de conocimiento entre la investigación astronómica y el sector empresarial. Investigadores y representantes de empresas abordarán las posibilidades de aplicación de los algoritmos de inteligencia artificial desarrollados para el análisis de datos astronómicos en otros ámbitos empresariales.

Entre las aplicaciones que ya se están explorando destacan el uso de algoritmos de reconocimiento de imágenes para la detección de tumores en imágenes médicas o la adaptación a la automatización industrial (Smart Manufacturing), con el objetivo de mejorar la interacción y la velocidad de respuesta de los robots en los procesos de producción, señala la información.

El encuentro permitirá también intercambiar experiencias sobre los retos que plantea la transferencia de tecnología desde los grupos de investigación hasta las empresas, así como identificar nuevas oportunidades de colaboración entre ambos ámbitos.

Participarán empresas del entorno industrial vallisoletano, que expondrán sus necesidades tecnológicas, e investigadores con experiencia en la aplicación empresarial de desarrollos científicos.

La reunión científica se celebra, además, en un momento "especialmente relevante" para la misión Euclid. El pasado 12 de noviembre, la ESA hizo públicos nuevos datos e imágenes correspondientes a 2.000 grados cuadrados del cielo, un volumen de imágenes equivalente a veinte veces el disponible en el archivo del telescopio espacial Hubble.

Este hito permitirá a la comunidad científica ampliar las posibilidades de estudio del universo, finaliza la información.