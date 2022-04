Valdeón tacha de "barbaridad" la "concesión política" del PP a Vox por cuestiones ideológicas "muy detestables"

VALLADOLID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La que fuera vicepresidenta de la Junta con el Gobierno de Juan Vicente Herrera, además de portavoz, consejera de Empleo entre 2015 y 2016 y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades entre 2003 y 2007, Rosa Valdeón, ha tachado de "barbaridad" e "innecesaria" la "concesión política" que, a su juicio, ha realizado el PP presidido por el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco a Vox tras el pacto de Gobierno que contempla entre los principales aspectos elevar a rango de ley la regulación en materia de violencia intrafamiliar.

"Creo que es una barbaridad. Es innecesario, es una concesión política que lo único que puede producir es ver el mercadeo en el que se puede convertir la política", ha manifestado en concreto Valdeón que ha admitido que no le satisface el alcance del acuerdo entre PP y Vox y ha considerado que tampoco le puede satisfacer a ninguna de las mujeres.

Y tras admitir que PP y Vox tienen "legitimidad" parlamentaria para sacar adelante la nueva norma sobre la violencia intrafamiliar, Valdeón ha lamentado que "desgraciadamente" los trece votos de los de Santiago Abascal van a cambiar una forma de hacer política en Castilla y León que, según ha reivindicado, era "muy razonable" y "muy respetada en toda España".

"Las minorías tampoco deben imponer en ese sentido. Que pueden, sí, pero no deberían", ha opinado Valdeón con motivo de su participación este miércoles en la jornada "Haciendo memoria...." organizada por el sindicato Comisiones Obreras bajo el epígrafe 'Las políticas de igualdad y violencia de género en el Diálogo Social. Castilla y León, pionera en su creación, pionera en su destrucción'.

La exvicepresidenta y exportavoz ha sido tajante al aseverar que no se puede dar un paso atrás en las políticas sociales y, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha criticado el intento de Vox de poner otra cuestión, la violencia intrafamiliar, al mismo nivel que la violencia de género, algo que ve "innecesario" ya que, según ha recordado la también exconsejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, ese precepto está "muy bien" recogido en el propio Código Penal.

"Es una cuestión meramente ideológica que creo que intelectualmente no tiene ninguna justificación y, además, moralmente es muy detestable porque intenta en el fondo minusvalorar lo que se ha hecho y lo que sigue existiendo", ha sentenciado Valdeón que ha evidenciado que sigue habiendo problemas de desigualdad.

Dicho esto, ha aclarado que en esta cuestión "nadie va contra nadie" y ha considerado "absurdo" el discurso de los que pretenden hacer creer que las mujeres van en contra de los hombres. "Lo que sí sabemos, y somos conscientes toda la sociedad, es que la vida no es igual y esos obstáculos son los que hay que intentar que desaparezcan", ha reflexionado.

La exvicepresidenta y exconsejera ha pedido que no desaparezca la Ley de lucha contra la violencia de género ya que es una obligación que está contemplada en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en el Convenio Europeo de Estambul, a lo que ha añadido que uno de los objetivos que defendió Alfonso Fernández Mañueco hace dos años era la lucha contra esta lacra. "No desaparecen los objetivos si no desaparecen las causas. Si siguen los mismos datos ¿por qué van a desaparecer?", se ha preguntado en voz alta la expolítica del PP.

"Es una ley --la de la violencia intrafamiliar-- que en estos momentos no consideramos ni siquiera necesaria", ha sentenciado Valdeón que sí ha reivindicado la "clara necesidad" de una ley para la violencia ejercida hacia las mujeres, la violencia de género o la violencia machista, que ha diferenciado de la intrafamiliar ya que la primera se puede ejercer en el ámbito familiar pero también en otros ámbitos, como el trabajo o el ocio, con los "malditos ejemplos" de la manada.

"LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR NUNCA PUEDE SUSTITUIR A LA DE GÉNERO"

Valdeón se ha reafirmado en que la violencia intrafamiliar "nunca" puede sustituir a la violencia de género y ha advertido de que el hecho de intentar equiparar ambos conceptos es "minusvalorar" la violencia de género lo que, supone, a su vez, minusvalorar su origen, en alusión al machismo y a la desigualdad, algo que, según ha asegurado, "daña a toda la sociedad".

"Tengo un temor, que ya es el propio hecho de plantear la promulgación de una nueva ley de violencia intrafamiliar", ha manifestado Valdeón que ha recordado esta propuesta de norma recibió en su día el rechazo mayoritario a nivel nacional para añadir que prácticamente ningún país ha regulado este concepto, sólo aquellos cuyo nivel de desarrollo intelectual es "mucho más bajo" que el español.

Valdeón ha aclarado que está fuera y al margen de la política si bien ha apelado a su "compromiso social" y a su "compromiso moral" para no apartarse de una materia en la que, según ha recordado, ha creído y en la que ha trabajado muchos años, con una defensa expresa a las políticas sociales y de igualdad que implantó el presidente Juan Vicente Herrera y que se evidenciaron en 2003 con la creación de una Consejería específica de Familia e Igualdad de Oportunidades.

"Es un buen momento ahora para defender el Diálogo Social, es un buen momento para defender las políticas sociales", ha resumido Valdeón que ha aclarado que la democracia es algo más que votar cada cuatro años por lo que ha defendido los espacios y herramientas de diálogo y de concertación.

"El presidente Herrera tenía muy claro que la igualdad de oportunidades tenía que ir en todos los campos", ha rememorado Valdeón, que ha reivindicado además el Diálogo Social como "un instrumento muy adecuado" y como "uno de los mecanismos más perfeccionados" para poner en marcha las medidas que se van a poner en marcha en pro de la paz social.

Por su parte, el secretario autonómico de Comisiones Obreras, Vicente Andrés, ha recordado que Castilla y León ha sido la comunidad "pionera" en las políticas de igualdad y ha presentado a Valdeón como una de las "principales constructoras" de esas políticas y como "testigo y hacedora directa" de una forma de hacer que ahora ve en riesgo.

Andrés ha acusado a PP y a Vox de pretender mandar las políticas de igualdad "a la casilla de salida" y ha tachado de "mala noticia" la plasmación del acuerdo entre los dos futuros socios de gobierno para elevar a rango de ley la regulación en materia de violencia intrafamiliar.