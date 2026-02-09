Valdivielso (Burgos) urge a Puente para solucionar el corte de la N-232 por un desprendimiento de rocas

VALDIVIELSO (BURGOS), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Valdivielso (Burgos) ha pedido este lunes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que solucione a la mayor brevedad el corte de la carretera N-232, de la que es titular, con motivo del deprendimiento de rocas registrado en los Hocinos.

Desde el consistorio se ha enviado un mensaje de tranquilidad y calma a sus vecinos tras precisar que el proceso de reconstrucción no será corto, según el primer dictamen de los técnicos.

Por ello, responsables municipales exigen a todas las instituciones una respuesta ante lo que supone para la Merindad de Valdivielso este corte de carretera. Pasar de 10 kilómetros a más de 50 la distancia que separa a sus vecinos del centro de salud más cercano, de los comercios, los centros de estudio o los puestos de trabajo, "es un dato elocuente", advierten.

Ante una obra de tamaña envergadura, "las prisas no son buenas", pero, a través de un comunicado recogido por Europa Press, urgen al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, responsable de esta vía, que ponga todos los medios a su alcance de cara a agilizar su reparación. De igual modo, solicitan que se hagan los estudios necesarios y se tomen las medidas adecuadas para, en la medida de lo posible, evitar futuros derrumbes.

Por otro lado, lamentan que el débil tejido económico del valle, especialmente el sector servicios (hostelería, comercio y turismo), se está viendo ya afectado por el desvío de vehículos, y por eso se muestran seguros de que Diputación Provincial de Burgos y la Junta de Castilla y León serán sensibles a sus necesidades con ayudas extraordinarias.

Preocupa también el transporte colectivo. Sin servicio de conexión con Burgos y Bilbao, califian la situación de "insostenible" y por ello exigen a la empresa adjudicataria de la línea que encuentre una solución, sin olvidar la necesidad de reforzar con nuevos servicios el transporte a la demanda, sobre todo cuando ahora el servicio de taxi sanitario se ha tenido que suspender.

"Queremos agradecer la rápida solución que se ha dado al transporte escolar, lo compartirán colegio e instituto, y a las consultas médicas. Estas quedarán reducidas a un día, ampliando el tiempo de atención". El lunes lo hará la enfermera y el jueves la doctora, señalan las mismas fuentes, que, finalmente, resaltan la iniciativa solidaria de los comercios de Villarcayo que han lanzado una campaña para acercar los pedidos que los vecinos hagan hasta cuatro puntos de recogida del valle (Hoz, Puente Arenas, El Almiñé y Condado).