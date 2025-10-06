Valencia nombra hijo adoptivo, a título póstumo, al segoviano Claudio Gómez Perreta por su trabajo en el 'Plan Sur'

El alcalde de Segovia, José Mazarías (centro) con el ingeniero Julio Gómez-Cerreta y familiares del segoviano Claudio Gómez Cerreta. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Valencia ha nombrado Hijo Adoptivo, a título póstumo, al ingeniero segoviano Claudio Gómez Perreta, autor de algunas de las más importantes intervenciones urbanísticas de la ciudad levantina desde la segunda mitad del siglo XX.

El nombramiento fue acordado en el pleno ordinario del 2 de octubre y se ha materializado el día 6, cuando se ha resaltado el reconocimiento a Gómez Perreta por "su labor profesional y vocación en el campo de la ingeniería", con un trabajo en Valencia que fue "clave en el diseño de vías de comunicación y de infraestructuras como el Plan Sur para la modernización de la ciudad", según expresa el acta del pleno.

El acto de nombramiento, al que ha asistido el alcalde de Segovia, José Mazarías, ha estado presidido por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y ha contado con la presencia de numerosos familiares del ingeniero segoviano.

Su hijo Julio Gómez-Perreta de Mateo, quien trabajó con su padre en varios proyectos en la ciudad del Turia, ha recogido el documento que acredita el nombramiento.

El ingeniero de caminos, canales y puertos Claudio Gómez Perreta nació en Segovia en 1924 y falleció en Valencia 2015, ciudad a la que había llegado en la segunda mitad de la década de 1950, como ingeniero jefe de proyectos del área de Levante del Ministerio de Obras Públicas.

Una de sus primeros trabajos allí fue en la 'Operación barro', de limpieza de la ciudad tras una catastrófica riada ocurrida en 1957. En ese tiempo, junto al arquitecto Fernando Martínez García-Ordóñez y al ingeniero Salvador Aznar Calabuig, ideó el traslado del cauce del río Turia al Sur de Valencia, el llamado 'Plan Sur'.

Esta actuación reconvirtió el viejo cauce en la actual zona verde estancial y de recreo y permitió proyectar la avenida de Aragón, en torno a la que se produjo el crecimiento de Valencia al otro lado del viejo cauce, con la transformación completa de las infraestructuras de toda esa zona de la ciudad (accesos viarios, carreteras A3 y autopista de Ademuz, y ferroviarios).

Gómez Perreta también participó en actuaciones en toda la comunidad valenciana y Murcia, entre ellos la Autovía del Mediterráneo, A-7, y las variantes de la ciudad de Valencia. En los años 90 del siglo pasado, junto a su hijo Julio, trabajó en el trazado de llegada del AVE a Valencia, sin poder concluir otro de sus grandes proyectos: el Acceso Norte a Valencia, con un túnel submarino para vehículos y tren de entrada al puerto de la ciudad.