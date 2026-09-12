Valeria Castro e Íñigo Quintero actuarán mañana en la Plaza Mayor de Salamanca dentro del programa de Ferias y Fiestas

SALAMANCA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa festivo de este domingo, 13 de septiembre, arranca con el XXXVIII Día del Tamborilero organizado en colaboración con la peña folclórica El Tamboril, durante una jornada en la que Valeria Castro e Íñigo Quintero actuarán en la Plaza Mayor dentro del programa de Ferias y Fiestas.

Los participantes partirán de la Puerta Zamora a las 10.30 horas y después se concentrarán en la Plaza Mayor, ha explicado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Pres.

A esa misma hora está programado el V Concurso de elegancia de automóviles clásicos Ciudad de Salamanca, organizado por el Museo de Historia de Automoción y Clubs de Salamanca en el paseo arbolado ubicado junto a la iglesia Nueva del Arrabal.

Mañana finaliza también el Mercado histórico ubicado en la Vaguada de la Palma y están programadas las dos últimas funciones del musical Los chicos del coro en el CAEM.

Los cabezudos, acompañados de la charanga El Meneito ofrecerán un pase a las 18.30 horas.

Partirán del polideportivo municipal de la Alamedilla y recorrerán las siguientes calles: parque de la Alamedilla, Plaza España, calle Toro, Plaza Mayor, calle Prior, calle Compañía, calle Serranos, plaza Fray Luis de León, calle la Plata, Mazas, La latina, Libreros, Calderón de la Barca, Benedicto XVI, rúa Mayor, calle Jesús, San Pablo, plaza Poeta Iglesias, plaza del Mercado, Pozo Amarillo, Azafranal, calle Cristo de los Milagros, plaza España y parque de la Alamedilla.

Dentro del XX Festival de Artes de Calle el Recicla Juegos se traslada la Plaza Barcelona y en el Patio Chico está programado L'appel Du Vide de la compañía Siroco Circo.

Y la Banda Municipal de Música ofrecerá un concierto en el parque de la Alamedilla a las siete de la tarde.

En el parque Elio Antonio de Nebrija, a las ocho y media de la tarde dará comienzo el concierto de la banda salmantina Kritter que este año celebra su 20º aniversario consolidada como una de las bandas referentes dentro de la escena rock y metal nacional.

Cuentan con cinco discos publicados y una sólida trayectoria que les ha llevado a recorrer escenarios tanto en España como en el extranjero.

A lo largo de su carrera han formado parte de festivales nacionales de primer nivel como Leyendas del Rock, Z! Live, Atalaya Rock y Kabiefest, compartiendo cartel con grandes nombres del panorama.

Contarán con Be for you como banda invitada, un grupo que destaca por su sonido melódico, potente y su capacidad para conectar con el público en directo.