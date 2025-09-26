Valladolid acoge el 25 de octubre el primer concierto del grupo católico 'Hakuna Group Music' en CyL, en La Cúpula

VALLADOLID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La capital vallisoletana acogerá el sábado 25 de octubre el primer concierto que el afamado grupo católico d 'Hakuna Group Music' ofrecerá en Castilla y León, como así lo ha anunciado este lunes laconcejala de Juventud, Carolina del Bosque, junto con el vicario general del Arzobispado, Jesús Fernández Lubiano.

Fundado en 2013, este grupo católico se ha consolidado en pocos años como un referente nacional de música espiritual contemporánea y ha reunido a miles de jóvenes y familias en sus conciertos y encuentros.

El concierto en Valladolid tendrá lugar a las 20.30 horas en la Cúpula del Milenio de Valladolid y como ha explicado Paula Gómez, coordinadora de Hakuna Group Music en Valladolid y Castilla y León, Hakuna es un movimiento, "que virginal, se está creando todavía y que surgió de manera espontánea, acompañados en la JMJ del 2013, en Río de Janeiro".

Al respecto, Gómez ha apuntado que los jóvenes se dieron cuenta de que tenían "un deseo interior de estar unidos en el Señor y de estar unidos todos juntos, y poco a poco se fue haciendo comunidad y se fue creando en torno a ese Jesús-Eucaristía un grupo donde poder compartir la fe" y vivir sus emociones y sus experiencias.

Las entradas para asistir estarán disponibles a partir del domingo en la plataforma Eventbrite (https://www.eventbrite.com/).

Con este concierto, Valladolid se convierte en la primera ciudad de la Comunidad en acoger a Hakuna Group Music, para ofrecer "a los jóvenes de Valladolid la oportunidad de disfrutar de su música en directo en un ambiente festivo y testimonial".

