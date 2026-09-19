Valladolid acoge el 26 de septiembre el taller 'Volver a encontrarnos' para familias de hijos con discapacidad - FUNDACIÓN KIKE OSBORNE

VALLADOLID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Valladolid acogerá por tercera vez el próximo sábado día 26 de septiembre el taller 'Volver a encontrarnos' que ya ha pasado por seis ciudades españolas para abordar temas como la salud mental, el autocuidado y la gestión emocional para familias con hijos con discapacidad.

El taller se celebrará de 09.30 a 14.00 horas en la Fundación Intras y contará como ponente invitada con Àngels Ponce (@angels.ponce en Instagram), terapeuta experta en acompañamiento a familias con hijos con discapacidad y especializada en duelo, que, junto con la Fundación Kike Osborne, dinamiza el Grupo de Apoyo en Duelo online para las familias que así lo requieren fuera de los talleres.

La Fundación Kike Osborne comenzó el 22 de enero un nuevo ciclo de talleres de salud mental para familias involucradas en el cuidado de sus hijos con discapacidad.

Los talleres cuentan, además, con un servicio de ludoteca gratuito para los hijos con discapacidad y sus hermanos atendido por voluntarios de entidades como Fundación Mapfre, Fundación Caixa, Fundación Once, Circo el Piruleto o Asdegal que organizan juegos para los niños y permiten que sus padres vivan bonitos y necesarios momentos de respiro familiar.

El primer Taller tuvo lugar en Madrid el 31 de enero. A continuación, llegó a Málaga el 7 de febrero, después Sevilla, el 7 de marzo, Valencia el 11 de abril, 16 mayo las Palmas de Gran Canaria y Barcelona el pasado 13 de junio.

La fundación ha destacado que la intención es recorrer diferentes ciudades con sus talleres para abordar temáticas que interesen e informen a las familias, porque "saber es poder y cuanta más información se proporcione sobre cómo ayudar a los hijos con discapacidad, muchísimo mejor".

Todo ello es posible al apoyo de entidades y empresas como el Ayuntamiento de Valladolid, Fundación Intras, King Baudouin Foundation, y el equipo de voluntariado de CaixaBank, Fundación ONCE y Fundación Mapfre, entre otras.