Valladolid acoge desde hoy el X Congreso de la FEDE bajo el lema 'Vivir con diabetes: 40 años transformando vidas'

Archivo - Canarias apuesta por la I+D aplicada para reducir el impacto de la diabetes tipo 2 - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Diabetes (FEDE) celebrará su X Congreso Nacional al Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid los días 25 y 26 de septiembre bajo lema 'Vivir con diabetes: 40 años transformando vidas' con el fin de poner en valor la dedicación de la entidad con las personas con diabetes y las implicaciones de su trabajo.

FEDE quiere reivindicar que el asociacionismo no se presenta tan solo como un apoyo a los pacientes, "sino que es capaz de cambiarnos la vida en muchos sentidos".

El encuentro reunirá a pacientes, familiares y cuidadores relacionados con esta enfermedad crónica que afecta a más de cinco millones de españoles, en diálogo con profesionales sanitarios, investigadores y autoridades institucionales.

La cita, que se celebra en el marco del 40 aniversario de FEDE, comenzará a las 17.00 horas de este viernes con una presentación a cargo del presidente en funciones, Juantxo Remón Virto, y otros portavoces de la entidad. A continuación se ha programado la conferencia 'Desafíos globales para la investigación en diabetes' a cargo del doctor Didac Mauricio, presidente de la Sociedad Española de Diabetes (SED).

El sábado 26 el encuentro continuará con una bienvenida institucional y con dos mesas de debate sobre 'El paciente con diabetes ante el ecosistema de datos que viene: oportunidades y derechos' y 'Vivir bien con diabetes tipo 2: tecnología, alimentación y autocuidado'.

Además se han programado siete talleres, uno de ellos para jóvenes, titulados 'Más allá de la medición de la glucosa: El papel de la monitorización de los cuerpos cetónicos en la diabetes'; 'Conexiones (In)visibles en primera persona. (Re)conoce la interconexión cardiovascular, renal y metabólica'; 'Anticiparse para proteger: el valor del cribado familiar'; 'Nuevas tecnologías en diabetes tipo 1. Criterios para tener en cuenta a la hora de elegir'; 'Alimentación y hábitos de vida saludables' y 'Rompe con la talla única: diseña tu traje tecnológico a medida'.

El Congreso concluirá con la conferencia 'Todo lo que hubiera querido preguntar' y la entrega de la XII edición de los Premios FEDE a diferentes proyectos de asociaciones.