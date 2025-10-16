Valladolid acoge mañana los V Premios ADECyL que reconocen la labor en favor de las personas con escoliosis

VALLADOLID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Escoliosis de Castilla y León celebrará este viernes, 17 de octubre, la entrega de los V Premios ADECyL para reconocer la labor en favor de las personas con escoliosis y otras patologías de la columna vertebral.

Estos galardones nacen con el objetivo de reconocer y visibilizar la labor sanitaria, investigadora y social de instituciones, profesionales y personas que contribuyen a mejorar la vida de quienes conviven con escoliosis y otras patologías de la columna vertebral, según ha explicado la asociación en un comunicado recogido por Europa Press.

La ceremonia contará con la participación de destacadas autoridades y representantes institucionales y el acto será inaugurado por el alcalde de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández, quien dará la bienvenida a los asistentes.

A continuación, intervendrá la presidenta de ADECyL, Amelia Muñoz, para agradecer la presencia de las autoridades, los premiados y los asistentes, y destacar la importancia de estos galardones en la visibilización de las patologías de la columna vertebral.

La clausura correrá a cargo del presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, quien estará también acompañado por el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, así como el gerente de las Áreas de Salud, gerente territorial de Servicios Sociales, diputados provinciales, concejales de Arroyo de la Encomienda y de Valladolid, representantes de la Guardia Civil, junto a profesionales de la salud, Asociaciones de pacientes, premiados y socios.

GALARDONADOS EN ESTA EDICIÓN

Entre los galardonados en esta edición están el Hospital Universitario Infantil Niño Jesus de Madrid (Premio Institución), la doctora Teresa Bas del Hospital la Fe de Valencia (Premio Profesional), la doctora Rosa Ma Egea Gámez del Hospital Niño Jesús de Madrid (Premio Investigación) y Alicia Fernández Monteso (Premio Socia).

Recibirán el Premio Especial los doctores Francisco Javier Sánchez Pérez-Grueso, Hospital la Paz de Madrid, Enrique Izquierdo Núñez, Hodpital de Getafe de Madrid y Carlos Villanueva Leal, Hospital Vall D'hebron de Barcelona, cirujanos de columna vertebral que han contribuido de forma destacada al avance en el tratamiento de las patologías de la columna.

Las menciones especiales serán para Raquel Acebes (por su implicación en la atención a personas con parálisis cerebral), Ángel de las Morenas (por su compromiso con la salud mental) y Manuel Fernández (por su dedicación altruista en la Fundación Personas).