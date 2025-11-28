Valladolid acoge el Seminario Internacional de Investigación Criminal con destacados forenses

Seminario Internacional de Investigación Criminal en Valladolid. - CAJA NEGRA

VALLADOLID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La programación de 'Caja Negra: Crimen y Ficción' ha arrancado su cuarta edición con la primera sesión del Seminario Internacional de Investigación Criminal, en el que participan destacados forenses.

Cuatro ponencias a cargo de profesionales de la criminología, las ciencias forenses y la negociación han protagonizado la jornada, que ha contado con unas intervenciones que responden al propósito principal con que nació este evento en 2022 como es "destacar el papel de la criminología al servicio del bien común", han informado a Europa Press fuentes de la organización.

El encargado de abrir el seminario, que se ha desarrollado en el Centro Cultural Miguel Delibes, ha sido el inspector de la Policía Nacional Sergio Sanvicente, quien ha hablado sobre La investigación criminal de la ONU en el continente africano.

Sanvicente ha compartido experiencias propias como la vivida en Bangassou, en la República Centroafricana, donde la Policía Científica española realiza desde hace una década trabajo de campo en crímenes de lesa humanidad, en respuesta a la petición realizada por la ONU.

"El corazón de África late enfermo, late muy débil", ha señalado Sanvicente, quien ha querido agradecer que España, como país, aporte "una pequeña tirita en una hemorragia muy grande que sufren muchos ciudadanos en el mundo".

El trabajo de los policías científicos españoles consiste en formar a sus homólogos en el país africano y en investigar en fosas comunes. "Tratamos de dar dignidad a los cuerpos y poder devolverlos a sus familiares", ha apuntado el inspector, quien ha añadido que no se lo ponen "fácil" porque son "testigos incómodos para el monopolio de la violencia en el país".

Sin embargo, ha destacado que, ahora mismo, en la Corte Penal Internacional en La Haya, hay personas que están siendo juzgadas por sus crímenes con todas las garantías procesales.

TRABAJO CON ADN

Por su parte, el director técnico del Laboratorio de Criminalística de la Universidad de Cádiz, Sergio Fernández Moreno, que ha precedido a Sanvicente, ha hablado sobre 'ADN epigenético. Trazando perfiles criminales a través del ADN'.

"No tenemos una segunda oportunidad en la escena del crimen", ha subrayado al inicio de su intervención, en la que ha destacado el papel fundamental de la epigenética, que analiza restos biológicos "en cuerpos y escenas del crimen en los que el ADN que se encuentra está degradado" para identificar y extraer información de la microbiota.

Los resultados sirven como primer paso para "tener una idea de a qué persona pertenecía ese resto o, al menos, descartar sospechosos en la búsqueda del autor de un crimen".

Fernández Moreno ha apuntado que se trabaja, sobre todo, a partir de la saliva, "ya que es el resto biológico que se encuentra habitualmente en las escenas de crímenes".

Otro de los participantes, el negociador de secuestros Salva Badillo, ha centrado su intervención en La negociación para la resolución de incidentes con rehenes. "Las negociaciones son complejas porque intervienen las emociones, que son legítimas, pero el problema viene cuando se degradan", ha indicado.

"El miedo se convierte en angustia, por ejemplo, la ira, en agresividad, y es ahí cuando no se pueden controlar", ha explicado Badillo, quien ha señalado que el objetivo de la negociación es "volverlas controlables", a través de preguntas abiertas y cerradas, de la escucha activa y de la empatía, que para él es un "chaleco antibalas".

"Ves lo que el otro está sintiendo, puedes llegar a entender su comportamiento sin justificarlo y sin que te afecte para establecer un vínculo", ha añadido el negociador, quien ha agregdo que es entonces cuando se genera "confianza, es decir, predictibilidad, poder anticipar un comportamiento".

EQUIVOCACIONES

La sesión ha concluido con la intervención del inspector de la Policía Nacional José María Otín del Castillo, quien ha profundizado en 'El sesgo de las investigaciones. Un modelo metodológico'.

"He detenido a inocentes pensando que eran culpables", ha señalado el inspector, quien ha explicado que eso le ha llevado a intentar saber por qué hay equivocaciones "pese a trabajar con todo el mimo", y así es como llegó a definir lo que ha llamado "síndrome funcional del investigador criminal".

"Los policías trabajamos bajo la máxima presión, en un contexto sistémico muy complejo en el que los sesgos encuentran el caldo de cultivo perfecto", ha explicado el inspector, quien ha destacado que todo ello afecta a la objetividad, la interpretación de la evidencia forense y la construcción de hipótesis alternativas.

Algunos de esos sesgos son el de confirmación, que les lleva a buscar solo la información de aquello en lo que creen, "obviando" lo que contradice su hipótesis, o el de pensamiento colectivo, por el que se da por hecho estar equivocado "solo por pensar lo contrario al grupo".

"Conocer los sesgos en las investigaciones no permite evitarlos, pero sí mitigarlos y mitigar sus efectos, como la pérdida de confianza por parte de la ciudadanía, el cuestionamiento de la ciencia o el debilitamiento de las instituciones", ha añadido.

La segunda sesión del Seminario Internacional de Investigación Criminal tendrá lugar este sábado, 29 de noviembre, a partir de las 10.00 horas en la Sala de Teatro Experimental Álvaro Valentín del Centro Cultural Miguel Delibes.

El investigador privado británico Mike Lacorte, presidente de la Asociación Internacional de Detectives, abrirá la jornada con la ponencia 'La investigación privada en el mundo, una visión global'. A continuación, el psiquiatra José Miguel Gaona entrará 'En la mente del psicópata'. La periodista Lydia Cacho y el experto en seguridad internacional Alberto Islas, llegados ambos de México, charlarán sobre 'El laberinto criminal en Centroamérica', mientras que Shabel Castro, de la corporación Innocence Project (EEUU), se centrará en 'La investigación de falsos culpables'.

La psicóloga rumana Melinda Endrefy abordará 'La intervención psicológica en la guerra de Ucrania y otros lugares de conflicto' y 'Los restos de Cristóbal Colón: caso abierto' será el tema que tratará el catedrático de Medicina Legal José Antonio Lorente Acosta.