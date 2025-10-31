Valladolid acogerá un fin de semana "pletórico" de rugby el 15 y 16 de noviembre con España-Inglaterra y la Supercopa

VALLADOLID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Valladolid vivirá un "fin de semana pletórico de rugby" los días 14 y 15 de noviembre con el encuentro que enfrentará a las selecciones de España e Inglaterra el sábado en el Estadio José Zorrilla y la Supercopa de España que disputarán los equipos vallisoletanos Inexo El Salvador y VRAC Quesos Entrepinares el domingo en los campos de Pepe Rojo.

Así lo ha señalado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien ha presentado estos encuentros junto al presidente de la Real Federación Española de Rugby, Juan Carlos Martín 'Hansen'; la concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, y los representantes del VRAC y de El Salvador.

Carnero ha destacado los dos "grandísimos partidos" que se disputarán, por un lado el que enfrentará a España y a la Selección de Inglaterra, y "la primera gran final o el primer gran duelo" de la temporada como es la celebración de la Supercopa.

"El rugby en Valladolid, como todos sentimos, es un grandísimo deporte que nos identifica y además de identificarnos con las canteras, nos identifica con los hechos, con los títulos", ha señalado el primer edil.

Por su parte, Juan Carlos Martín 'Hansen', tras agradecer y reconocer el compromiso del Ayuntamiento con el rugby, ha destacado el esfuerzo, coordinación y "sobre todo" compromiso de traer a Valladolid eventos de esta categoría.

El presidente de la Federación ha destacado la importancia del fin de semana del 15 y 16 de noviembre, para la que quedan dos semanas, y ha asegurado que lo que se "necesita" ahora es que "todo el mundo empiece a hablar de rugby" porque se estaba a la espera de que pasaran otros eventos y poner "la prioridad donde toca".

PRIMER ENFRENTAMIENTO

'Hansen' ha señalado que es la primera vez en la que España jugará con Inglaterra 'A', de forma que cualquiera de los jugadores que acudan pueden estar en el Torneo de las Seis Naciones. "Vamos a jugar contra un equipo de primerísimo nivel y además al día siguiente tenemos la Supercopa", ha apuntado.

En cuanto al partido de Inglaterra, ha explciado que es un evento que concede la World Rugby, en las denominadas "ventanas de noviembre", donde se permite a los equipos medirse y ver hasta qué punto está progresando y en qué ranking están. En el caso de España, ha indicado que en los últimos dos años ha pasado de estar en el vigésimo puesto a llegar al decimocuarto.

"Hemos pasado a la mejor posición de la historia y esto nos permite jugar contra Inglaterra, y esto nos permite demostrar que estamos mejorando", ha afirmado el presidente de la Real Federación, quien ha añadido que "España se ha relanzado" y ha mejorado en sus posiciones, ha sido subcampeona del mundo en 'sevens', ha ido al Mundial de Mujeres, está clasificada para el Mundial de Hombres o está entre los doce mejores del mundo en Sub-20.

Juan Carlos Martín ha indicado que España tiene un esquema de "alto rendimiento" y sigue progresando y la Federación Española "estratégicamente" se basa en seis o siete centros donde hay una "tormenta perfecta", con el "alineamiento" institucional, con campos, clubes, hay.

"Digamos que, desde ahí, por generación espontánea se puede extender", ha asegurado 'Hansen', quien ha señalado a Valladolid como uno de esos "centros" donde se nota que la Federación "apuesta por crecer", por lo que considera que este partido "tiene que ser una fiesta".

Además, para animar a los asistentes, se ha previsto una 'fan zone' que está seguro que será "divertidísima" y la cual arrancará por la mañana (el partido es a las 17.00 horas) y continuará después. Aunque se están ultimando los detalles, en esta zona, que estará perimetrada, habrá restauración, música, merchandising y actividades para los más pequeños, entre otras cosas.

SEMANA EN VALLADOLID

Inglaterra juega este fin de semana contra Australia y probablemente los jugadores lleguen a Valladolid el martes de la semana del partido y estén toda la semana y se promocionará su presencia y la asistencia a algún entrenamiento.

En cuanto al precio de las entradas, el presidente de la Federación ha asegurado que son "económicos para un partido de primer nivel", que tendría precios astronómicos en otros lugares de Europa o en Inglaterra, ya que la localidad en tribuna sería de 25 euros y 18 en los fondos, pero para los niños serían de 12 y 6 euros, respectivamente, por lo que considera que cualquier familia puede asistir.

"Yo creo que no hay excusas con estos precios para no ir al rugby", ha agregado 'Hansen', quien ha aclarado que son precios "un poquito" por enciama de lo que sería un encuentro de División de Honor cuando se trata de un "partido especial" que además da acceso a una 'fan zone' y a todo el día de entretenimiento.

La organización prevé que la mitad de las personas que acudan al encuentro puedan llegar de fuera de Valladolid pero ha afirmado que se "necesita" que acuda la ciudad a un partido "estrella" cuya "importancia" se ve desde España.

Por otro lado, el domingo se celebrará la Supercopa que enfrentará a los equipos vallisoletanos Inexo El Salvador y VRAC Quesos Entrepinares el domingo en los campos de Pepe Rojo en un nuevo derby en lo que también será "un partidazo" con un encuentro "de apoyo a los clubes".

Aunque se retransmitirá por televisión de pago, Juan Carlos Martín ha animado a ir al campo a verlo porque es un reconocimiento de que "hay muchísimo potencial, hay muchísimos jugadores aportados a la selección española desde estos clubes" y ha afirmado que la Federación está poniendo "todo el compromiso y todo el trabajo" para que en el futuro sigan "creciendo" con Valladolid.

A este respecto, ha adelantado que se anunciarán "próximas cosas y eventos importantes en Valladolid" y se seguirá trabajando, tras lo que ha agradecido de nuevo el apoyo del Ayuntamiento.