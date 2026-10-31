Valladolid activa la 'Situación 2 de aviso' por contaminación de partículas PM10

VALLADOLID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha activado la Situación 2 de aviso del Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano debido a un episodio de contaminación por partículas PM10, después de que los valores registrados el viernes superaran los niveles de referencia establecidos en las estaciones de medición de la ciudad.

En concreto, los registros diarios del 30 de octubre alcanzaron los 54 microgramos por metro cúbico en las estaciones de Arco de Ladrillo y La Rubia, 53 en Vega Sicilia y 56 en Puente Poniente, mientras que el medidor LDR registró 49 microgramos.

El episodio ya motivó la activación de la Situación 1 el pasado 28 de octubre, tras superarse los valores de referencia el día anterior.

El Servicio de Medio Ambiente ha observado que los valores más elevados siguen un patrón constante y se producen durante el horario nocturno, cuando apenas existe actividad en la ciudad, han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, las estaciones registran comportamientos similares, incluidas las más alejadas del centro, como Valladolid Sur y el medidor LDR, actualmente situado en La Overuela.

Por ello, el Ayuntamiento considera que el episodio no responde a condiciones locales y ha descartado aplicar medidas restrictivas.

Ante esta situación, el Consistorio recomienda a los grupos de riesgo y a las personas especialmente sensibles reducir las actividades al aire libre y realizarlas en espacios interiores o posponerlas hasta que mejore la calidad del aire.

También aconseja seguir los tratamientos médicos prescritos y recuerda que el uso de mascarilla puede resultar adecuado para estos colectivos.

Las personas con problemas cardiacos pueden experimentar palpitaciones, dificultades respiratorias o fatiga inusual.

Para la población general, el Ayuntamiento aconseja reducir las actividades prolongadas y de mayor intensidad al aire libre, especialmente en caso de tos, falta de aire o irritación de garganta.

Además, recuerda que el vehículo privado contribuye a las emisiones de este contaminante, por lo que recomienda limitar su uso al mínimo y optar por el transporte público.

La evolución del episodio y los datos de calidad del aire pueden consultarse en la página web municipal y en la aplicación gratuita 'Vallaire'.