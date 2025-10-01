Valladolid alcanza un "récord histórico" de quejas por limpieza y triplica las registradas hace un año, según PSOE

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha criticado este miércoles que las quejas ciudadanas por el servicio de Recogida y Limpieza del Espacio Urbano han alcanzado en septiembre "un máximo histórico" de 2.095 registros, una cifra que casi triplica la anotada en el mismo mes de 2024 y que, a su juicio, refleja el "deterioro progresivo" de un servicio bajo la gestión del actual equipo de Gobierno de PP y Vox.

Según los datos publicados por el PSOE recogidos por Europa Press, la evolución de las reclamaciones en 2025 ha mostrado un aumento continuado durante el verano: en julio se registraron 1.280 quejas, en agosto 1.684 y en septiembre se ha alcanzado el "récord absoluto" de 2.095.

Al mismo tiempo, "el atasco de expedientes sin resolver" también se ha agravado, pasando de 10 en marzo a 105 en septiembre, lo que, según los socialistas, "evidencia la incapacidad del Ayuntamiento para dar respuesta a las demandas vecinales".

"Los datos oficiales del propio Ayuntamiento confirman lo que los vecinos ven cada día, calles más sucias y una gestión incapaz de responder a las quejas", ha señalado el portavoz del PSOE, Pedro Herrero, quien ha calificado la situación de "insostenible" y ha reclamado una actuación "inmediata".

Herrero ha insistido en que, de un año a otro, las quejas se han multiplicado por tres y ha lamentado que, pese a la promesa electoral de un plan de choque de limpieza, éste "sigue sin ponerse en marcha de manera efectiva". "Dicen que es mentira que las calles estén más sucias, pero los ciudadanos no tienen más que salir a la calle y verlo con sus propios ojos", ha aseverado.