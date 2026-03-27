Valladolid aprueba su Plan Normativo 2026 para impulsar una administración "más moderna, transparente y eficaz"

VALLADOLID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha dado luz verde a su Plan Normativo para el año 2026, un instrumento estratégico que permitirá impulsar la "buena gobernanza, la transparencia y una planificación normativa ordenada y eficiente".

Este plan se configura como una herramienta "clave" para anticipar, organizar y mejorar la producción normativa municipal al alinearse con los principios de calidad regulatoria impulsados tanto a nivel europeo como estatal, según ha destacado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El Ayuntamiento ha asegurado que su aprobación supone un "paso firme" hacia una administración "más previsible, accesible y orientada a las necesidades reales de la ciudadanía".

El documento recoge de forma sistemática las iniciativas reglamentarias y ordenanzas que se prevé impulsar a lo largo del ejercicio, lo que permite a vecinos, empresas y agentes sociales conocer con antelación la hoja de ruta normativa municipal.

Esta previsión contribuye a "generar confianza, seguridad jurídica y un entorno más favorable para el desarrollo económico y social", en la medida en que el Plan Normativo 2026 destaca por su "carácter integrador y modernizador".

Abarca ámbitos clave como la movilidad urbana, la modernización administrativa, los servicios públicos, el urbanismo, el comercio o las políticas sociales, incorporando medidas que responden a los retos actuales de la ciudad: sostenibilidad, digitalización, accesibilidad, igualdad y cohesión social.

Asimismo, el plan pone el acento en la racionalización normativa, de forma que se evitan duplicidades y se promueven marcos regulatorios "más claros, coherentes y estables", ha destacado el Consistorio.

ORDENANZAS Y REGLAMENTOS

Entre las ordenanzas y reglamentos nuevos se encuentran el reglamento del sistema de carrera profesional horizontal del Ayuntamiento y OO.AA; la Ordenanza municipal reguladora de los vados y reservas de estacionamiento; el Reglamento de los Cementerios Municipales de Valladolid; el Reglamento regulador del Consejo Municipal de las Mujeres del Municipio de Valladolid; la Ordenanza municipal sobre instalaciones e infraestructuras de radiocomunicación; el Reglamento de servicio y funcionamiento interno de la terminal de transportes y el Reglamento de Mercados Municipales.

Por su parte, las ordenanzas y reglamentos a modificar son el Reglamento Orgánico para la resolución de las reclamaciones económico- administrativas; el Reglamento de la Policía Municipal de Valladolid y la modificación de la Ordenanza municipal de instalación de ascensores y mejora de la accesibilidad en edificios existente.

Por último, las ordenanzas y reglamentos a derogar son los reglamentos de los cementerios de El Carmen, Puente Duero y Las Contiendas y la Ordenanza municipal sobre instalaciones e infraestructuras de radiocomunicación (2002, modificada en 2005).