Valladolid, Ávila, Soria y Segovia, en aviso amarillo por lluvias y tormentas este viernes

Avisos por riesgo meteorológico en Castilla y León. - AEMET

VALLADOLID/MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los avisos por fenómenos meteorológicos adversos llegan este viernes a Castilla y León, con aviso amarillo por lluvias y tormentas en Ávila, Segovia, Soria y Valladolid

Este viernes se espera una jornada inestable por la presencia de aire frío en altura y un aporte de humedad del Mediterráneo.

En Castilla y León los avisos se activarán a las 14.00 horas de este viernes por lluvias y por tormentas en las provincias de Ávila, Segovia y Valladolid, además de en Ibérica y la meseta de Soria.

Se avisa en las cuatro provincias de acumulaciones de lluvia de 15 milímetros en una hora y probable granizo.