Valladolid, Ávila, Soria y Segovia, en aviso amarillo por lluvias y tormentas este viernes

Avisos por riesgo meteorológico en Castilla y León.
Avisos por riesgo meteorológico en Castilla y León. - AEMET
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 2 octubre 2026 10:45
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   VALLADOLID/MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Los avisos por fenómenos meteorológicos adversos llegan este viernes a Castilla y León, con aviso amarillo por lluvias y tormentas en Ávila, Segovia, Soria y Valladolid

   Este viernes se espera una jornada inestable por la presencia de aire frío en altura y un aporte de humedad del Mediterráneo.

   En Castilla y León los avisos se activarán a las 14.00 horas de este viernes por lluvias y por tormentas en las provincias de Ávila, Segovia y Valladolid, además de en Ibérica y la meseta de Soria.

   Se avisa en las cuatro provincias de acumulaciones de lluvia de 15 milímetros en una hora y probable granizo.

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