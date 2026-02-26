Valladolid, Burgos, León, Salamanca y Palencia entre 146 localidades preferidas para comprar vivienda

Vivienda en venta. - IDEALISTA

VALLADOLID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La clasificación de las localidades con la mayor presión de la demanda sobre la oferta publicada en el portal web Idealista con datos del cuarto trimestre de 2025 sitúan a Valladolid en el puesto 11; Burgos (36), León (47), Salamanca (69) y Palencia (78), entre las 146 localidades con más demanda en el país.

Según señalan fuentes de idealista, la búsqueda de una vivienda en propiedad entre las ciudades con una mayor oferta de viviendas en el mercado sigue "marcada por el dominio de las capitales sobre otras poblaciones".

Valladolid se queda al borde del top 10, encabezado por Madrid, en el puesto 11. El informe señala que el precio medio de venta en los últimos tres meses del año fue de 233.492 euros en la capital vallisoletana.

Burgos se situó en el puesto 36, con una media de 231.865 euros por venta; León en el 47, con 227.433 euros de precio medio; Salamanca en el puesto 69, con una media de 216.863; y la última ciudad de la comunidad en aparecer en la lista es Palencia, en el puesto 78 con un precio medio de 180.320 euros.

Madrid vuelve a encabezar una vez más la clasificación de demanda en compra con la mayor presión de la demanda sobre la oferta publicada en idealista durante el cuarto trimestre de 2025, seguida por su vecina de Alcalá de Henares (Madrid). Otras seis capitales, como Zaragoza, Valencia o Barcelona, y otras dos poblaciones, Torrent (Valencia) y Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), completan el 'top 10' del ranking de demanda relativa de Idealista.

El ranking de demanda relativa en la compraventa de idealista, elaborado por Idealista/data, se compone de las localidades que cuentan con mercados de la vivienda con más de 1.000 anuncios publicados durante el trimestre analizado y con precios medios superiores a los 1.000 euros/m2.