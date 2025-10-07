Valladolid celebra un emotivo acto para rendir homenaje a la Policía Nacional en su día grande - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Se han concedido cuatro medallas al merito policial y 55 medallas a personal de la Policía Nacional y cuerpos generales de administración

VALLADOLID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plaza central de la Feria de Valladolid ha sido el escenario de un emotivo acto que se ha celebrado este martes para rendir homenaje a la Policía Nacional en su día grande y en el que se reafirmado el compromiso de los policías con la sociedad española, fruto de la "vocación y dedicación".

Si bien el día de los Ángeles Custodios fue el pasado 2 de octubre, que se celebró a nivel nacional en la ciudad de Vigo, en la capital vallisoletana se ha celebrado en la mañana del día de hoy.

El acto, que se ha iniciado a las 12.30 horas, ha sido presidido por el delegado del Gobierno, Nicanor Sen Vélez, que ha recibido el bastón de mando de manos del jefe superior de Policía de Castilla y León, Juan Carlos Hernández Muñoz.

Una formación de más de 100 policías ha permanecido en la plaza central mientras se les pasaba revista, formación en la que había representación de la totalidad de comisarias provinciales de la Comunidad, así como una nutrida representación de unidades policiales con base en Valladolid tales como Tedax-NRBQ, UIP, Brigada Móvil, Unidad de Fronteras y unidades especializadas como las Unidades de Prevención y Reacción de otras capitales de provincia.

Durante el acto se han concedido cuatro medallas al merito policial con distintivo blanco a personal ajeno a la Policía Nacional y 55 medallas a personal de la Policía Nacional y cuerpos generales de la administración, por su trabajo y esfuerzo.

Especialmente reseñable ha sido la imposición de la medalla al merito policial con distintivo rojo a un inspector, que hace unos meses protagonizó una intervención en la que se subió a una grúa a 50 metros de altura, en la que estaba un hombre con riesgo para su vida, y tras una difícil negociación lo convenció para bajar al suelo.

Tanto el representante gubernamental como el jefe superior han dirigido sendos discursos a los asistentes en los que han dejado constancia de los principios que rigen la labor policial: "dedicación, abnegación, servicio, lealtad así como el trabajo diario que se desarrolla para dar una eficaz respuesta a las necesidades que se plantean desde la sociedad".

También se ha reconocido a 13 agentes de policía jubilados de distintas escalas y categorías, con la condición de Honorarios de la Policía Nacional. Se han entregado diplomas de reconocimiento a distintas asociaciones y empresas de Valladolid.

'CUSTOS OMNIUM'

Otro de los momentos significativos ha sido la entrega de dos replicas numeradas de la escultura 'Custos Omnium', obra del escultor Carlos Retortillo, que se encuentra expuesta en la Comisaría Provincial de Valladolid.

Los reconocidos con este honor han sido la Diputación Provincial de Valladolid por su estrecha colaboración con las iniciativas de la Policía Nacional y la Muy Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad, de la que la Policía Nacional es hermano de honor desde hace 101 años.

El acto ha finalizado con un homenaje a todos los policías que dieron su vida en acto de servicio, depositando el jefe superior de Policía, junto al general de la IV Suige, el general de XII Zona de la Guardia Civil, y la superintendente de la Policía Municipal de Valladolid, una ofrenda floral frente a un monolito.

La celebración ha concluido con un acto social en las instalaciones de la Feria de Valladolid, que han disfrutado todos los asistentes, familiares y amigos de la Policía Nacional.