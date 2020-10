Valladolid celebra en la Plaza Mayor el acto del Día Mundial de los Hombres contra la Violencia de Género

VALLADOLID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Valladolid celebra este viernes, 23 de octubre, el Día Mundial de los Hombres contra la Violencia de Género con un 'círculo de hombres' que se celebra en la Plaza Mayor, en el que el periodista Mario Alejandre leerá un manifiesto redactado para distintos municipios de la provincia por el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid y exconsejero de Educación de la Junta, Fernando Rey.

Este acto responde a la convocatoria internacional de esta jornada, que se celebra en torno al 21 de octubre impulsada por Naciones Unidas, declarado dentro de su campaña de sensibilización 'He for She'.

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad que dirige María Victoria Soto, celebrará un acto para conmemorar este día a las 20.00 horas de este viernes en la Plaza Mayor.

El acto a celebrar, como en años anteriores, consistirá en la actividad denominada 'Círculo de Hombres', con el que como recuerdan fuentes municipales los hombres "se posicionan públicamente contra la violencia machista y por la igualdad, porque la violencia no puede ser un problema de las víctimas que la sufren, sino que es una cuestión que afecta a toda la sociedad".

Los objetivos que se persiguen con la celebración de este acto son por un lado, "que los hombres se posicionen públicamente contra la violencia machista, haciendo visible a la sociedad y especialmente al colectivo masculino la existencia de hombres que se implican activamente por la igualdad y contra la violencia"

Y, por otro lado, "invitar a los hombres a que participen en las manifestaciones contra la violencia de género que se celebran anualmente el 25 de noviembre, Día Mundial contra la Violencia de Género".

Con carácter previo al inicio del acto, se instalará en el suelo de la Plaza Mayor un gran lazo de color blanco --símbolo mundial de la implicación de los hombres contra la violencia de género--rodeado de velas apagadas.

Actuará como "maestro de ceremonias" el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Palomino Echegoyen, que será el encargado de dar la bienvenida a las personas asistentes y de explicar el desarrollo del acto.

En el transcurso del acto se pedirá a los hombres asistentes que deseen participar que procedan al encendido de las velas, para colocarles en un círculo alrededor del lazo blanco.

Seguidamente se guardará un minuto de silencio en memoria de las mujeres víctimas de violencia de género.

A continuación, el periodista de la Cadena SER, Mario Alejandre, dará lectura al manifiesto elaborado para conmemorar este día, que se leerá en los 44 municipios de la provincia de Valladolid que forman la Red, firmado por el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid y exconsejero de la Junta, Fernando Rey.

Finalizará el acto con una invitación a las mujeres que se encuentren presentes a que apoyen el acto de rechazo a la violencia.

Todo ello, como han puntualizado las mismas fuentes, se desarrollará con "estricto cumplimiento" de las medidas esenciales por la Covid-19 establecidas por las autoridades sanitarias: uso obligatorio de mascarillas, lavado de manos con gel hidroalcohólico, distancia de seguridad, y limitación de aforo.