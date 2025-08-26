Valladolid conmemora los 475 años de La Controversia con una veintena de propuestas y el nombre de una plaza y un barrio

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, en la presentación de las actividades para conemorar el 475 aniversario de La Controversia de Valladolid - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Se analizará pedir a la Unesco la declaración de este hito como Memoria del Mundo al tratarse del "primer" debate sobre la "dignidad humana"

La ciudad de Valladolid conmemorará el 475 aniversario de La Controversia con una veintena de propuestas entre 2025 y 2026, incluidas exposiciones, congresos, encuentros, cine, publicaciones o visitas, entre otras, además de con el nombre de una plaza, un barrio y varias calles.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, acompañado del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha presentado este martes, 26 de agosto, el calendario de actividades que acogerá la ciudad en los próximos meses para "presumir" de este "hecho fundamental".

La Controversia de Valladolid fue el debate realizado entre 1550 y 1551 sobre el proceder con los pueblos indígenas tras el Descubrimiento de América, una conversación que si bien no tuvo una resolución final, marcó el camino para futuras normas en pro de los derechos de los nativos y del hombre, un "compromiso con la dignidad humana", ha destacado el regidor.

Para celebrar su 475 aniversario, la Comisión Organizadora de la conmemoración, integrada por el Ayuntamiento, la Junta, la Diputación, el Arzobispado, la Universidad de Valladolid y la Universidad Europea Miguel de Cervantes, ha elaborado un programa con más de una veintena de actividades que, no obstante, está "abierto a nuevas incorporaciones", y ha decidido homenajear al hito con los nombres de varios puntos de la ciudad.

La presencia de La Controversia en el callejero de Valladolid se patentará al dar nombre de Plaza de La Controversia de Valladolid a un espacio inmediato al lugar donde tuvo lugar la junta de debate, ubicado en el ensanche de la calle Cadenas de San Gregorio.

En esta plaza se colocará un monolito con el logo de La Controversia y la fecha conmemorativa, para que los visitantes puedan conocer el hecho y lo que supuso "en la historia de la Humanidad", ha subrayado el alcalde.

Asimismo, el Ayuntamiento de Valladolid nombrará Barrio de los Derechos Humanos al conjunto urbano situado en la Fase 2 de Cuarteles de Artillería, junto a la actual calle Fray Bartolomé de las Casas -- protagonista del debate, en el que defendió los derechos de los pueblos indígenas--. En este barrio, las calles recibirán nombres relacionados con la Controversia y sus protagonistas.

En cuanto a las actividades, destaca una exposición que acogerá el Archivo Municipal desde septiembre de 2026 a junio de 2027, la cual tendrá contenido documental y bibliográfico, con originales y facsímiles.

También se celebrará el Congreso Científico Internacional sobre la Controversia de Valladolid, del 24 al 26 de noviembre de 2026, organizado por las universidades de la ciudad en torno al contexto histórico, la argumentación jurídica y doctrinal del debate y el análisis de sus razones.

Bajo el título de 'Pueblos Indígenas, entre la amenaza y la esperanza', se celebrará entre febrero, marzo y abril de 2026 otro congreso que, organizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la UVa, contará con la participación de representantes de comunidades indígenas americanas.

Valladolid acogerá, asimismo, el XXXII Congreso Iberoamericano de Municipios 'Ciudad e innovación', organizado de mayo a junio de 2026 por la OICI y el Ayuntamiento con el apoyo de la FEMP y la ANMP de Portugal, además de asociaciones e institutos de repúblicas iberoamericanas, una cita en la que se abordará la gobernanza en relación con La Controversia.

Igualmente, se desarrollarán diversos encuentros, como uno titulado 'Derechos humanos: orígenes y perspectivas', a finales de 2025 en torno al Día Internacional de los Derechos Humanos; mientras el 26 y 28 de marzo tendrá lugar el encuentro ítalo-español de profesores de derecho Constitucional 'La Controversia de Valladolid 2026: los enemigos contemporáneos de la dignidad humana'.

En el ámbito de encuentros, también tendrá lugar el encuentro internacional 'Los derechos humanos en España e Hispanoamérica, 475 años después. La huella de Fray Bartolomé de las Casas'.

Conferencias como 'Ganchi y los derechos humanos' y el ciclo 'Los protagonistas del Valladolid de la Controversia' --con doce conferencias-- formarán también parte del programa que, asimismo, en octubre de 2025 incluye una mesa redonda titulada 'Significación jurídica de La Controversia de Valladolid', así como a principios de 2026 un ciclo denominado '¿Que, por qué, para qué? Diseccionando la Controversia de Valladolid'.

MÚSICA, CINE Y PUBLICACIONES

Por otro lado, el próximo 14 de septiembre la Casa Zorrilla albergará un concierto de piano bajo el título de 'Música para una Controversia', de Antonio Baciero, sobre Antonio de Cabezón, cuyas partituras también se interpretarán junto a las de Estaban Daza, Teresa Catalán o Tomás de Santa María, entre otras músicas del siglo XVI y XXI, en el concierto que Diego Magdaleno ofrecerá en mayo de 2026. En el verano de este mismo año también se celebrará un festival de música tradicional mexicana.

Además del apartado musical, el programa contará con propuestas en torno al cine, con el ciclo 'Dos orillas y un eterno debate', que incluye la proyección y debate de 15 largometrajes en el marco de la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

Asimismo, se editará un número especial de la revista Caimán Cuadernos de Cine y se promoverá, en marzo de 2026, el ciclo 'Cine y Controversia' en colaboración con el aula de Cine de la UVa.

La Concejalía de Educación y Cultural convocará, por otra parte, un concurso de microteatro sobre La Controversia, que también se conmemorará en el marco de la Feria del Libro 2026 con una mesa redonda, además del próximo 1 de octubre con la presentación del libro 'Mahatma Gandhi: anticolonialismo y no violencia'.

Por otro lado, se llevará a cabo la recuperación y edición de textos agotados de "interés singular", la publicación de una edición especial del resumen de La Controversia y la edición de un cómic digital, además de la producción de una serie podcast y videopodcast, estas dos últimas en colaboración con la UEMC.

VISITAS Y PETICIÓN A LA UNESCO

Entre las propuestas turísticas, se incluye una nueva visita teatralizada bajo el nombre 'El Valladolid de la Controversia', que comenzará en octubre de este año impulsada por la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid.

Asimismo, el programa 'Comando Pucela' incluirá una visita guiada a la Casa Museo Colón para abordar contenidos sobre el hecho, y del 2 al 9 de noviembre de este año se podrá acceder al Altar de Muertos tradicional mexicano en honor a Fray Bartolomé de las Casas.

Un espectáculo multimedia, enfocado en el videomapping sobre un espacio emblemático de la ciudad, y talleres educativos completan el programa del 475 aniversario de La Controversia, un hecho que ha marcado la Historia Universal. "Tenemos que tener más conciencia y presumir de ello", ha aseverado el alcalde al respecto.

Asimismo, ha incidido en que el programa está abierto a nuevas propuestas y ha señalado que la Comisión estudiará si pedir la declaración de La Controversia como Memoria del Mundo de la Unesco al tratarse del primer trabajo en torno a la "dignidad humana".