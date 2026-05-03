Valladolid conmemora desde este lunes el Día Internacional de las Enfermeras 2026 con numerosas actividades

Valladolid conmemora desde este lunes 5 el Día Internacional de las Enfermeras/os 2026 con numerosas actividades - COLEGIO DE ENFERMERÍA DE VALLADOLID

VALLADOLID 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Desarrollo Profesional Enfermero de Valladolid, que integra a las principales instituciones sanitarias, académicas y asistenciales de la provincia, ha organizado un programa de actividades para conmemorar el Día Internacional de las Enfermeras/os 2026, que se celebra cada 12 de mayo.

Los eventos se desarrollarán a lo largo de varias jornadas con iniciativas dirigidas tanto a profesionales como a la ciudadanía, y tendrán un enfoque centrado en "el liderazgo, las competencias y el futuro de la profesión", según ha señalado el Colegio de Enfermería de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

El acto de inauguración se celebrará este lunes 4 de mayo en la sede del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, que reunirá a representantes del ámbito sanitario y académico en torno a una conferencia magistral del presidente del Colegio de Enfermería de Barcelona, Borja Manzanares Zaldívar, quien abordará si es posible otro modelo sanitario.

Asimismo, se formará una mesa de análisis y debate en torno a la profesión enfermera en el desarrollo profesional del futuro, moderada por la directora de Enfermería del Hospital Recoletas Salud Campo Grande, María Martín Martín, y en la que intervendrán el decano de la Facultad de Enfermería de la UVa, José María Jiménez Pérez; el presidente de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), Jesús Sanz Villorejo, y el presidente del Colegio de Enfermería de Barcelona y la jefa del Servicio de Cuidados, Atención a la Cronicidad y Humanización Sacyl, Regina Prieto Carballo.

La programación también contará con jornadas específicas de desarrollo profesional orientadas a estudiantes y futuros egresados, así como encuentros centrados en la docencia y la investigación, con la presentación de trabajos de residentes y el reconocimiento a los mejores proyectos formativos.

Además, se realizarán múltiples acciones de divulgación y educación para la salud en centros sanitarios, educativos y espacios públicos de toda la provincia, como mesas informativas, talleres y actividades participativas para acercar a la población "el papel de la enfermería en la promoción de la salud y el cuidado".

La presidenta del Colegio de Enfermería de Valladolid, Silvia Sáez, ha destacado la importancia de visibilizar "el conocimiento científico, la capacidad de liderazgo y la responsabilidad asistencial de las enfermeras y enfermeros", así como de avanzar en "el reconocimiento social e institucional" de la profesión.

Además, el 12 de mayo, en la jornada central de la conmemoración, Valladolid acogerá diversas acciones de visibilización, entre ellas la instalación de una carpa informativa en la Plaza Mayor, la iluminación de edificios emblemáticos y la puesta en marcha de iniciativas participativas para recoger la percepción ciudadana sobre la profesión enfermera.

Las actividades contarán con la colaboración del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES); la Diputación de Valladolid; la Formación ACMA y Netto Formación, además del Colegio de Enfermería de Valladolid, la Fundación Hermanas Hospitalarias de Valladolid y el Hospital Recoletas Campo Grande.