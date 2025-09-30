Valladolid conmemorará el 75 aniversario del Dogma de la Asunción con una Procesión Magna el 25 de octubre

El vicario general, Jesús Fernández Lubiano; concejala de Turismo, Blanca Jiménez; el secretario de la Real Archicofradía de Lourdes, Ignacio Martín, y el deán de la Catedral, Manuel Fernández, presentan los actos por los 75 años del Dogma de la Asunción - EUROPA PRESS

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Valladolid conmemorará el 75 aniversario del Dogma de la Asunción con una Procesión Magna Mariana que tendrá lugar el próximo 25 de octubre en el marco de un programa de actos organizados por trece cofradías de Gloria.

El Dogma de la Asunción, que establece que la Virgen fue asunta en cuerpo y alma a los cielos, fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950, cuando en Valladolid se celebró una Magna Procesión con motivo del acontecimiento.

Por el 75 aniversario de aquello, la ciudad acogerá una serie de actos promovidos por un conjunto de trece cofradías y el Real Colegio de San Albano, citas que se desarrollarán en días previos al 1 de noviembre para no coincidir con las actividades del Día de Todos los Santos, según ha subrayado el vicario general de la Archidiócesis, Jesús Fernández Lubiano, este martes en rueda de prensa.

El programa por el Dogma de la Asunción arrancará el 17 de octubre con una Misa de Envío en la Parroquia de Nuestra Señora del Duero, a las 19.00 horas, y a partir del domingo 19 de octubre se desarrollarán los actos en el SIM de la Catedral, a donde varias cofradías trasladarán sus imágenes desde sus sedes canónicas.

En concreto, el domingo 19, a las 17.00 horas, se llevará a cabo el traslado procesional de la Virgen del Carmen de Extramuros; el martes 21, a las 18.00 horas, se producirá el traslado de la Virgen Vulnerata desde el Real Colegio de San Albano, y el miércoles 22, a las 19.00 horas, la Real Archicofradía de Lourdes y la Hospitalidad de Lourdes llevarán a la Virgen de Lourdes de San Ildefonso a la Catedral, rezando el Rosario de las Velas.

Asimismo, el jueves 23 de octubre tendrá lugar el último traslado, a cargo de la Cofradía de San Pedro Regalado, que, a las 20.00 horas, trasladará desde la Parroquia del Salvador a la Catedral a la Virgen del Refugio, en lo que será la primera vez que esta salga a las calles de Valladolid.

ACTOS CENTRALES

Posteriormente, el viernes 24 de octubre y el domingo 25 se celebrarán los "actos centrales" del 75 aniversario del Dogma de la Asunción, tal y como ha explicado el secretario de la Real Archicofradía de Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid y miembro de la organización, Ignacio Martín.

Así, el viernes, a las 19.00 horas, se expondrá el Santísimo, para después dar lugar a la renovación del voto asuncionista y el Rezo del Te Deum. Además, ese mismo día se podrá venerar la imagen del retablo de la Catedral, la Virgen de la Gloriosa, la cual presidió la Magna Procesión de 1950.

Ya el 25 de octubre, tendrá lugar la Misa Pontifical, a las 18.00 horas, presidida por el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, tras lo que dará comienzo la Procesión Magna, la cual acudirá a la Plaza Mayor para rezar un panegírico y cantar la Salve Popular.

Una vez concluya el acto, las cofradías iniciarán sus recorridos de regreso, en algunos casos a templos y parroquias próximas al centro al encontrarse los suyos lejanos, según ha detallado Martín.

Las cofradías organizadoras de este programa son la Virgen del Pilar, el Apostolado Mundial de Fátima, la Asociación María Auxiliadora, la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, la Real Archicofradía de Nuestra Señora de Lourdes, la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, la Cofradía de San Pedro Regalado, la Cofradía de la Virgen de las Candelas, la Cofradía Sacramental y de Ánimas Pobres y Nuestra Señora de los Dolores, la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen de las Delicias, la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen de San Benito, la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen de San Lorenzo y la antigua devoción de Nuestra Señora del Carmen de Extramuros.

Junto al Real Colegio de San Albano, estas cofradías, "humildes y con una realidad complicada", participarán en los actos, en los que se expondrán nueve imágenes tras haber elegido las "advocaciones comunes", ha agregado Martín, para precisar que los actos están abiertos a la participación de la ciudadanía, especialmente los cofrades, e invitar a vivir este evento "único" que reunirá "música, tradición y devoción". "Una experiencia inolvidable, de fe y cultura popular", ha ensalzado.

"DEVOCIÓN EN LAS CALLES"

En representación del Ayuntamiento, que colabora a través de la imprenta municipal y con la logística necesaria para los actos, la concejala de Turismo, Evento y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, ha puesto en valor estos actos como una "grandísima oportunidad" para "demostrar devoción en las calles y conocer el patrimonio" de la ciudad.

"Todas las cosas extraordinarias que pasan en la ciudad hacen que Valladolid sea cada vez mas especial", ha aseverado, para incidir en que la capital es una ciudad "efervescente" por sus distintas actividades, lo que se reflejará en este mes de octubre en el que estos actos coincidirán con la celebración de la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).