Valladolid continúa en 'Situación 2' por ozono y con niveles de 'aviso' en contaminación por partículas el miércoles

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid ha informado este jueves de que el miércoles se han registrado de nuevo valores superiores a 120 microgramos por metro cúbico (ug/m3) de ozono, por lo que se mantiene la 'Situación 2, aviso' por este contaminante y a ello se ha sumado las elevadas concentraciones de partículas PM10 y PM2,5, con valores que también corresponden a 'Situación 2, aviso'.

Según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, este miércoles las estaciones de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA) superaron la media octohoraria de 120 ug/m3 por cuarto día consecutivo.

Han recordado que el Ayuntamiento ya activó la 'Situación 1, Preventiva' la semana pasada, el 12 de agosto, por la superación del valor de 100 ug/m3 durante tres días consecutivos; se pasó a 'Situación 2' el día 13 aunque el descenso de los valores el sábado 15 permitió rebajar de nuevo a la 'Situación 1', antes de que la superación de los 120 ug/m3 durante las jornadas de domingo, lunes y martes llevará a decretar un nuevo incremento de la situación ayer miércoles.

De igual forma el Servicio de Medio Ambiente ha informado de que durante este miércoles se superaron en todas las estaciones de medida de la RCCAVA los valores de referencia recogidos en el Plan por la presencia de partículas (PM10 y PM2,5) en el aire ambiente, en concentraciones superiores a 50 ug/m3 y 25 ug/m3, respectivamente. Esta situación tuvo un pico a ultimas horas de la tarde.

LAS PARTÍCULAS, EN VALORES "SEGUROS" ESTE JUEVES

Estos valores diarios están fijados en el Plan de Acción como motivo para la activación de la 'Situación 2, Aviso', pero se apunta que el cambio de tendencia en el régimen de viento, ya ha provocado en la jornada de este jueves el descenso de las concentraciones, "que se encuentran en valores seguros".

En el comunicado se recuerda que ya este miércoles, debido a la Situación 2 por ozono se aprobó un Decreto de Alcaldía que estableció, hasta que desciendan las concentraciones de ozono, las medidas de reducción de la velocidad máxima a 30km/h en el interior de la ZBE, así como en el viario de doble carril en la frontera de la ZBE; la gratuidad de los aparcamientos disuasorios; y el refuerzo de las líneas de Auvasa (sobre todo las de origen y destino a la ZBE), así como la dotación de bicicletas disponibles, en función de la demanda.

PREVISIONES

La previsión de un moderado descenso de las temperaturas y un aumento de la nubosidad, asociado a bajas presiones y el descenso de la "capa de mezcla", puede incidir en el descenso de las concentraciones a niveles seguros.

El modelo de predicción también pronostica este descenso ya para este jueves si bien se apunta que los valores de ozono podrían todavía ser moderadamente altos.

El comunicado ha recordado que el ozono es un contaminante secundario que se forma de manera natural a partir de una reacción fotoquímica en días muy calurosos, y en este episodio, se puede deber "muy probablemente" a la "altura de la capa de mezcla que hace que el ozono generado en días anteriores se vuelva a reinyectar hacia el suelo", lo que provoca "un aumento brusco las primeras horas de la mañana".

Ante los valores de ozono, se advierte de que toda la población puede experimentar efectos negativos sobre la salud y se recomienda a los grupos de riesgo y personas sensibles que consideren reducir las actividades al aire libre, y realizarlas en el interior o posponerlas para cuando la calidad del aire sea buena o razonablemente buena.

Para la población en general se propone "reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre, especialmente si experimenta tos, falta de aire o irritación de garganta".