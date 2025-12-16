Valladolid se convertirá en 2026 en "epicentro de la orientación educativa en España"

VALLADOLID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid, la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España (Copoe) y la Asociación Profesional de Orientación Educativa de Castilla y León (Apoecyl) "unirán esfuerzos" para celebrar en Valladolid los días 17 y 18 de abril de 2026 el "gran encuentro" de la orientación educativa del país.

Se trata del XVI Encuentro Estatal de Orientación Educativa, con el título de 'La aventura de Orientar', e integra el XVIII Encuentro de Orientadores de la UEMC: 'Bienestar y orientación: cuidar(se) para educar mejor'. La cita convertirá al Campus Universitario en un "referente nacional para el debate y la actualización profesional en este ámbito", detalla la institución académica a través de un comunicado.

La orientación educativa vive "un momento exigente y lleno de desafíos". "Aumenta la incidencia de problemas emocionales en el alumnado, crece el desgaste del profesorado y de los propios orientadores, y los constantes cambios normativos obliga n a adaptarse a un sistema en transformación permanente. A ello se suma la irrupción de nuevas tecnologías -especialmente la inteligencia artificial- que ofrecen oportunidades inéditas, pero también incertidumbres, riesgos y nuevas responsabilidades para quienes acompañan a los estudiantes. En este contexto, el Encuentro propone volver a lo esencial: acompañar, sostener y cuidar a las personas", añadel la información.

Durante dos días, Valladolid será un "espacio de reflexión compartida para pensar cómo seguir orientando en tiempos convulsos sin perder la mirada humana". La edición de 2026 busca compartir "experiencias y recursos ante los retos emocionales actuales, repensar el papel del orientador en un sistema cambiante y explorar el uso responsable de la IA y de otras herramientas digitales, poniéndolas al servicio de las personas y no al revés. La cita invita a detenerse, tomar aire, actualizarse y regresar a los centros con más claridad, más red y más fuerza".

El viernes 17 por la tarde se celebrará el XVIII Encuentro de Orientadores de la UEMC, que constituye también la primera jornada del Encuentro Estatal. La asistencia exclusivamente a esta primera jornada será gratuita, previa inscripción. La programación del Encuentro Estatal continuará durante toda la jornada del sábado 18, con conferencias, espacios de debate, actividades complementarias y tiempos de convivencia.

La participación en las dos jornadas del Encuentro Estatal tendrá inscripción de pago, contará con un programa de actividades complementarias e incluirá la posibilidad de obtener certificación del Intef para quienes completen "al menos el 80 por ciento del programa".

El contenido de ambas jornadas responde a los ejes "que demanda el momento actual". Además, se celebrará la asamblea anual de Copoe y se presentará el nuevo número de la Revista Copoe, que recogerá aportaciones de orientadores de todo el país.

Todas las actividades se desarrollarán en el Paraninfo del Edificio 01 de la UEMC. Las inscripciones ya están abiertas hasta el 15 de abril de 2026, con tarifas reducidas por pronta inscripción y para determinados colectivos.