Valladolid se convertirá en el eje estratégico del Año Dual España-India 2026

Jesús Julio Carnero y Blanca Jiménez, durante la presentación de la oferta turística de Valladolid en Fitur. - AYUNTAMIENTO

VALLADOLID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Valladolid se ha presentado este 2026 en la Feria Internacional de Turismo-FITUR como eje estratégico del Año Dual España-India, al ser la ciudad española que mantiene una relación "más directa" con el país asiático y que alberga la única sede oficial a nivel nacional: la Casa de la India.

La ciudad, tal y como ha destacado el alcalde, Jesús Julio Carnero, mantiene desde hace más de veinte años una comunicación "continuada" con la India y eso convierte a Valladolid "en el escenario idóneo para acoger actividades y proyectos clave durante este año conmemorativo".

Así, el Ayuntamiento y la Fundación Casa de la India de Valladolid, uno de los tres únicos centros oficiales de promoción de las relaciones con la India en Europa, impulsarán diferentes iniciativas que permitirán "reforzar el diálogo y la cooperación entre ambos países".

"Una oportunidad única para nuestra proyección internacional y el fortalecimiento del papel de Valladolid como ciudad de referencia en las relaciones entre ambos países", ha explicado el alcalde durante la presentación en declaraciones recogidas en un comunicado.

Durante la presentación, que ha tenido lugar en el espacio Fitur Screen, el Carnero ha puesto en valor la apuesta turística con la celebración en 2026, y por tercer año consecutivo, del Jaipur Literature Festival Valladolid (JLF), del 11 al 14 de junio.

Se trata de la única edición internacional del festival en un país de habla no inglesa, lo que convierte a Valladolid "de nuevo en la capital mundial del diálogo literario y de pensamiento entre la cultura india y el mundo hispano", en palabras del alcalde.

Un evento que el año pasado acogió a cerca de 10.000 participantes en la capital y que ha sido presentado hace pocos días en la sede central del JLF de la mano de la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez.

Desde el punto de vista cinematográfico, la ciudad acogerá este año el estreno nacional de la producción de Yashraj Films, 'Alpha', cuyo tema musical central ha sido rodado en Valladolid el pasado mes de julio.

Por otro lado, este 2026 también tendrá lugar el lanzamiento en cines y festivales de España de la coproducción cinematográfica España-India 'Mudras: tejiendo hilos invisibles', un documental dirigido por María Salgado y producido por Anna Saura y Bobby Bedi, sobre la historia de vida y creación de la bailarina vallisoletana especializada en danzas de la India, Mónica de la Fuente.

En referencia al eje gastronómico, tal y como se anunció en la visita del alcalde de Valladolid a la India el pasado mes de septiembre, 2026 será el año en que se pondrá en marcha el primer Concurso Nacional de Tapas de la India, siguiendo las normas del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas 'Ciudad de Valladolid'.

El certamen, que tendrá lugar en la ciudad hermana de Valladolid en India, Ahmedabad, ciudad natal de Gandhi y del actual primer ministro de India, Narendra Modi, contará con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad y del más importante empresario del sector hostelero y de restauración, Abhay Mangaldas.

El concurso nacional de India no solo seleccionará al representante de India en el Mundial de Valladolid, sino que será la oportunidad para llevar la gastronomía vallisoletana, en particular, y española, en general, a otras ciudades de India, de la mano de la colaboración con la cadena hotelera india de lujo 'The Lalit', apuntan desde el Consistorio.

Además, el próximo mes de septiembre, Valladolid celebrará la 10ª edición del Campeonato Mundial de Tapas 'Ciudad de Valladolid' y la India será el invitado de honor del mismo.

DANZA Y ARTES ESCÉNICAS

En el apartado cultural, la danza y las artes escénicas ocupan un lugar central. En el mes de febrero, la reconocida bailarina Aditi Mangaldas presentará un espectáculo de danza clásica Kathak, interpretado por ocho bailarinas, que acerca al público una de las tradiciones coreográficas más emblemáticas del norte de la India.

En julio, la prestigiosa Malavika Sarukkai protagonizará un espectáculo de danza clásica Bharata Natyam, acompañado de música en directo, ofreciendo una experiencia escénica de gran intensidad artística.

Ese mismo mes, el teatro será protagonista con 'La vida es sueño', una adaptación de la obra de Calderón de la Barca que fusiona el teatro Kutiyattam con el uso de marionetas, en una propuesta intercultural interpretada por cinco artistas procedentes de España y la India.

La programación continúa en octubre con el espectáculo de danza 'Cuerpo habitado', base conceptual de la película 'Mudras', y se completará con un apartado expositivo que tendrá especial protagonismo en otoño, con una muestra de arte textil de la India, que permitirá al público descubrir la riqueza estética, simbólica y artesanal de esta tradición milenaria.

Por su parte, el eje institucional refuerza el marco de colaboración entre ambos países con la reunión del Consejo España-India, que tendrá lugar en Valladolid y que se convertirá en un espacio clave para el diálogo y la cooperación bilateral.

PLAZA DE LA INDIA

Asimismo, se llevará a cabo la apertura de la 'Plaza de la India' en Valladolid, un hito simbólico que consolida los lazos culturales e institucionales y deja una huella permanente de esta relación en el espacio urbano de la ciudad.

Encuentros y acuerdos de colaboración En el marco de la celebración de la Feria Internacional de Turismo 2026, la ciudad de Valladolid también ha llevado a cabo diferentes encuentros y reuniones y la formalización de acuerdos de colaboración en materia de promoción turística.

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, y el concejal de Turismo, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco, han renovado el acuerdo de colaboración entre ambas ciudades con el objetivo de seguir llevando a cabo acciones que contribuyan a lograr mejores resultados de posicionamiento de marca e imagen y potenciar el incremento de nuevos turistas en beneficio de las industrias del sector de los dos destinos.

La EDIL también ha estado presente en la celebración del Consejo de Gobierno de Spain Convention Bureau donde se han tratado asuntos como el plan de actuación de 2026 y la preparación de la Asamblea del Spain Convention Bureau de 2026. Además, Blanca Jiménez también ha asistido a la presentación de la próxima edición de FINE Valladolid y ha mantenido un encuentro con Impulsa Igualdad para seguir trabajando conjuntamente, consolidado a la ciudad como el destino más accesible a nivel nacional.

SABOREA ESPAÑA

Durante la celebración de FITUR, Blanca Jiménez, en calidad de vicepresidenta de Saborea España y presidenta de la Asociación Española de Destinos Gastronómicos, ha mantenido una serie de reuniones y encuentros con diferentes entidades, asociaciones y destinos.

Entre ellos, destacan la reunión con la Secretaria de Estado de Turismo, en la que se ha llevado a cabo un balance del trabajo realizado durante el ejercicio anterior y se han expuesto las líneas de trabajo y colaboración para el año 2026; la presentación de Castelldefels, como nuevo destino perteneciente a la red de Saborea España, o actos junto a los destinos Gandía y Lugo.

Además, en la Feria también ha tenido lugar la renovación del acuerdo de colaboración entre Saborea España y la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV).

Un acuerdo por el que CEAV se compromete a participar activamente con la dinamización de las Rutas Gastronómicas Españolas a través de diferentes canales y mediante el cual se establece la colaboración entre ambas organizaciones en diferentes acciones promocionales orientadas al conjunto de agentes de viajes sobre la oferta de turismo gastronómico de los destinos de Saborea España, finaliza el comunicado.